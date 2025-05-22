Kaçak akaryakıta geçit yok! Özel ekip işbaşında

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmiyor. Son dönemde binlerce ton kaçak akaryakıt, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Akaryakıt Özel Ekibinin radarına takıldı.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Verilen bilgiye göre son beş yılda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Milletvekillerinin soru önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2014 yılından bu yana görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1.850 firmaya yönelik çalışma yürütüldüğünü, yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları tespit edilen 45 bayinin de faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.

2020 yılından 26 Mart 2025 tarihine kadar geçen sürede toplam 527 olayda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ve petrol ürünü ele geçirildiğini belirten Bakan Bolat, söz konusu ürünlere ilişkin fiziki tespitlerin en çok Dilucu, Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları ile Ambarlı ve İskenderun Limanlarında gerçekleştirildiğini söyledi.