Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kaçak akaryakıta geçit yok! Özel ekip işbaşında

Kaçak akaryakıta geçit yok! Özel ekip işbaşında

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaçak akaryakıta geçit yok! Özel ekip işbaşında
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmiyor. Son dönemde binlerce ton kaçak akaryakıt, Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Akaryakıt Özel Ekibinin radarına takıldı.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Verilen bilgiye göre son beş yılda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Milletvekillerinin soru önergesini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2014 yılından bu yana görev yapan Akaryakıt Özel Ekibi tarafından 1.850 firmaya yönelik çalışma yürütüldüğünü, yasa dışı gizli düzeneklerle kayıt dışı akaryakıt sattıkları tespit edilen 45 bayinin de faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti. 

2020 yılından 26 Mart 2025 tarihine kadar geçen sürede toplam 527 olayda 360 milyon lira değerinde 43 bin ton kaçak akaryakıt ve petrol ürünü ele geçirildiğini belirten Bakan Bolat, söz konusu ürünlere ilişkin fiziki tespitlerin en çok Dilucu, Habur ve Gürbulak Gümrük Kapıları ile Ambarlı ve İskenderun Limanlarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Antalya'da Rus'tan Rus'a kiralık ev! Satın alıp sezonluk kiralıyorlar, vergi kaçağı büyükMersin’den İstanbul’a dönüşüme geliyor! MEFA, 700 milyon TL’lik projeye imza atacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk şirketleri dünyanın en büyük teknoloji ağında! Tech Türkiye Advocates kuruldu - EkonomiTürk şirketleri dünyanın en büyük teknoloji ağındaDoha’dan dünyaya yatırım çağrısı! Bakan Şimşek Katar’da Türkiye’deki fırsatları anlattı  - EkonomiBakan Şimşek Katar’da Türkiye’deki fırsatları anlattı Antalya'da Rus'tan Rus'a kiralık ev! Satın alıp sezonluk kiralıyorlar, vergi kaçağı büyük - EkonomiSatın alıp sezonluk kiralıyorlar, vergi kaçağı büyükMersin’den İstanbul’a dönüşüme geliyor! MEFA, 700 milyon TL’lik projeye imza atacak - Ekonomi700 milyon TL’lik proje: MEFA, İstanbul’a dönüşüme geliyor!Gençler tarımdan kaçıyor! Yüzde 5’e kadar düştü, gıda güvenliği tehlikede - EkonomiYüzde 5’e kadar düştü, gıda güvenliği tehlikedeBu çay dünya çapında ilgi görüyor! İşte üretildiği tek yer - EkonomiBu çay dünya çapında ilgi görüyor! İşte üretildiği tek yer
Sonraki Haber Yükleniyor...