Kadınlar devlet desteğiyle imalathane kurdu! Paketini 150 lira ile 350 lira arasında satıyorlar

Batman'ın Sason ilçesinde girişimci kadınlar, imalathane kurup lokum üretimine başladılar. Sason'un coğrafi tescilli çileğinden çeşit çeşit lokum üreten kadınlar, bu lokumları 150 lira ile 350 lira arasında satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sason ilçesinde devlet desteğiyle ‘Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi' dahilinde lokum imalathanesi kuran girişimci kadınlar, başta organik Sason çileği olmak üzere çeşitli meyvelerden çeşit çeşit lokum üretip satarak ailelerini geçindiriyor.

İlgili Haber Depoları doldurmak için acele etmeyin! Akaryakıta çifte indirim geliyor

"İLÇEMİZİN KALKINMASI İÇİN BU PROJEMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tescilli Sason çileğini değerlendirmek ve ilçedeki kadınlara iş olanağı sağlamak amacıyla el ele veren girişimci kadınların ürettiği lokumların yoğun talep gördüğünü belirten girişimci kadınlardan Muhsine Bozkurt, "Biz Sasonlu kadınlar, bir araya gelerek özellikle ilçemizdeki meyve zenginliği ve tescilli çileğimizin olması bizde çileğimizin ömrünü uzatma projesi oluşturduk. Bu anlamda ne yapabiliriz diye önce deneme yanılma yöntemiyle çeliğimizi kuruttuk reçelini yaptık, pestilini yaptık ve her türlü festivallerde biz bunları tanıttık ve çok iyi geri dönüşler aldık. Daha sonra, bunu gerekli mercilere iletip projelendirerek kadın istihdam sayısını arttırmak, ilçemizin kalkınması ve çileğimizin daha geniş kitlelere ulaşması için bu projemizi gerçekleştirdik" dedi.

"MARKALAŞMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bozkurt, ilk yaptıkları lokumları vatandaşlara ve esnafa tattırdıklarında herkesin hayranlıkla çok güzel olduğunu söylediklerini kaydederek, "Şimdi tabii çileğimizin sezonu başladı. Bahçelerden koparılan çileği biz girişimci kadınlar, burada kaynatarak saf suyunu elde edip kazana atıp lokum haline getirdik. Biz bunu geliştirmeyi markalaşmayı düşünüyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Kadın istihdam sayısını bu şekilde arttırmayı hedefliyoruz. Tabi bu projelerin gerçekten üzerinde durulması ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadın elinin değdiği her şey hem güzelleşiyor hem istihdama yöneliktir. Aynı zamanda bir çok aileye dokunma başarısına ulaşıyoruz" diye konuştu.

"LOKUM ÇEŞİTLERİMİZİ 150 LİRA İLE 350 LİRA ARASINDA SATIYORUZ"

İlçedeki kadınlara da iş olanağı sağlamak ve ilçeye has özel bir lokum çeşidi üretmek için kadınlar olarak bir araya geldiklerini aktaran girişimci kadın Sevgi Cihan, "Sason'da kadınlar olarak elde ettiğimiz çilek suyundan lokum üretiyoruz. Şuanda bayram önü olduğu için lokumları paketleyip vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Biz ilçedeki kadınlar olarak bu iş sayesinde kimseye muhtaç olmadan kendi ayaklarımız üzerinde durmak istiyoruz. Burada ürettiğimiz lokumlar organik üretimdir. Burada sadece çilek suyu ve şeker kullanarak lokum üretiyoruz. Bahçelerden toplanan organik çilekleri buraya getirip ayıkladıktan sonra suyunu sıkıp kazanlarda kaynatarak tepsilerde 24 saat beklettikten sonra kesip lokum haline getiriyoruz. Lokum çeşitlerimizi 150 lira ile 350 lira arasında satışa sunarak aile bütçemize katkı sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.