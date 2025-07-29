Kamuda zam maratonu başlıyor! Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiriyor...

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamındaki hazırlık toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında yapıldı. Işıkhan, “Kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız” dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme sürecinde ilk adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım ve konfederasyonlara bağlı sendika başkanlarının katılımıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri kapsamındaki hazırlık toplantısı yapıldı.

Bakan Işıkhan, 1 Ağustos’ta başlayacak görüşmeler sonucunda her dönemde olduğu gibi memur ve emeklilerini ilgilendiren mali ve sosyal haklar kapsamındaki birçok konuyu sosyal diyalog mekanizması ile istişare etmiş olacaklarını söyledi. Geçmişte Kamu İşveren Heyeti ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti olarak uzlaşı mekanizmasıyla çok sayıda kazanıma şahit olduklarını anımsatan Işıkhan, “Bu yılki toplantımızda da kamu çalışanlarımız ve kamudan emekli olan vatandaşlarımız için çeşitli kazanımlara şahit olacağız” dedi.

YÜZDE 130 ARTIŞ SAĞLADIK

Işıkhan, bakanlık olarak sosyal paydaşlarla her fırsatta bir araya geldiklerini, istişare ve diyalog mekanizmalarına ayrı önem verdiklerini dile getirdi. 7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerinde kamu görevlilerinin geneline yönelik çok sayıda kazanım elde edildiğini hatırlatan Işıkhan, “Enflasyon farkı dâhil olmak üzere bu dönemde kamu görevlilerimize kümülatif olarak yüzde 130 oranında artış sağladık. Bu kapsamda 2002’de 392 lira olan en düşük memur maaşı, 2025’te 50 bin 503 liraya ulaşmış olup böylece reel olarak yüzde 264 oranında artış sağlamış olduk” diye konuştu.

Mevcut durumda yılda dört defa ödenen toplu sözleşme ikramiyesinin, aylık ödenmesini sağladıklarını kaydeden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

Teknik hizmetler ve sağlık hizmetleri sınıfı personeli ile avukat, müdür ve müdür yardımcıları, şef gibi birçok kamu çalışanının maaşlarında iyileştirmeler yaptık. 2023’te 1.400 lira olan öğretim yılına hazırlık ödeneğini, katsayıya çevirerek bugünkü verilere göre 5.265 liraya yükselttik. Akademik personelin, eğitim öğretim ödeneğini iki kat artırdık. Fazla çalışma ücretlerinde önemli artışlar gerçekleştirdik.

SENDİKALI KAMU GÖREVLİSİ SAYISI 2,3 MİLYONA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, 2025’te sendikalaşma oranlarına bakıldığında, sendika üyesi olabilecek toplam kamu görevlisi sayısının 3 milyona, toplam sendikalı kamu görevlisi sayısının ise 2,3 milyona ulaştığının bilgisini verdi. Işıkhan, 2002’de sendikalaşma oranı yüzde 47,95 iken bugün itibarıyla bu oranı yüzde 76,88’e ulaştırmış olmanın memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.

MEMUR-SEN 2026 İÇİN YÜZDE 88 ZAM İSTİYOR

Toplantının ardından basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılması gerektiğini söyleyerek, “Tekliflerimizi belirlerken de özellikle bu gelişen süreç içerisinde seyyanen zammın emeklilere verilmemiş olması dolayısıyla emeklilerin yaşadığı kamu görevlisi emeklilerinin yaşadığı mağduriyeti ısrarla ifade ettik ve bunun mutlaka emeklilere de verilmesi gerektiğini ifade ettik. Görevdeyken aldığı aylığın yüzde 45’ini emekliyken alan bir çarpıklık ortaya çıktı. Bunu tez elden telafi etmenin yollarından birisi de taban aylık iyileştirmesi yapmaktır” şeklinde konuştu.

Yalçın, 8’inci Dönem Toplu Sözleşme masasına tekliflerini oluşturarak geldiklerini sözlerine ekleyerek, şunları söyledi: Tekliflerimizi oluştururken 2026 yılı için geride bıraktığımız süreç içerisinde yaşadığımız mağduriyetin telafisi için de yüzde 10 refah payıyla başlanması gerektiğini ifade ettik ve teklifimizi buna göre şekillendirdik. 2026’nın ilk altı ay yüzde 25 oransal zam teklif ettik ayrıca ikinci altı ay için yüzde 20 zam teklif ettik. 2027 ilk altı ay için 7.500 lira taban aylığa iyileştirme teklif ettik. İlk altı ay yüzde 20 oransal zam olmak üzere ikinci altı ayda yüzde 15 oransal zam teklif ettik. Toplamda ilk yıl yüzde 88, ikinci yıl yüzde 46 olmak üzere iyileştirme teklifiyle masada bulunuyoruz.