Kar artışları dikkat çekti! İşte enflasyondan güçlü çıkan iki sektör

Enflasyonist ortamda piyasada bu yıl yeni yatırımlar ve düzeltme gibi nedenlerle karlılık oranlarının düştüğü gözlendi. Ancak farklı nedenlerle karını artırarak öne çıkan iki sektör bulunuyor. İşte detaylar…

Yatırımcı 2023 yılı dördüncü çeyrek bilançolarını ve hisse senetlerine etkilerini yakından takip ediyor. Şimdiye kadar yayımlanan mali tablolara göre şirketlerin çoğunluğunun kar oranlarında düşüş gözlendi. Diğer yandan düşen karlılık oranlarına rağmen güçlü çıkan sektörler belli oldu. Ekonomim gazetesi yazarı Zeynep Aktaş yazısında enflasyonist ortamda karlı çıkan iki sektörü anlattı. Aktaş'ın yazısına göre; enflasyon muhasebesi, özellikle yüksek enflasyon oranlarına sahip ülkelerde, şirketlerin finansal durumlarını ve performanslarını anlamak için önemli bir gösterge olmakta. Enflasyon muhasebesi sonrası yayımlanan bilançolara göre, farklı sektörlerden şirketlerin karlılıkları ciddi dalgalanmalar gösterdi. Enfl asyon muhasebesi bankalarda uygulanmadı.

Dolar bazında bilanço açıklayan şirketlerin de karlarını koruduklarına dikkat çeken Zeynep Aktaş, yazısında, "Faktoring şirketleri enflasyon muhasebesi uygulamadı. Bu nedenle bu şirketlerin kârları diğerlerine göre daha yüksek çıktı. Biz bu çalışmada revize yapan şirketler üzerinden bir değerlendirme yaptık. 2023 yıllık bilançoları incelediğimizde Aracı kurumlar sektöründen Oyak Yatırım Menkul ve Gedik Yatırım Menkul Değerler, sırasıyla %91,08 ve %1.117,06 gibi yüksek kâr artışları ile dikkat çekti. Açıklanan veriler, borsa işlemlerinin yoğunluğunun ve yatırım talebinin bu dönemde arttığına işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

PİYASALARIN SEYRİNİ BELİRLEYECEK FAKTÖRLER

Otomotiv sektörünün Ford Otosan, Tofaş Fabrika ve Türk Traktör gibi şirketlerle kâr artışlarına sahne olduğunu ifade eden Aktaş'ın paylaştığı bilgilere göre; cam ve çimento sektöründe ise kârlılıkta azalmalar yaşandı. Örneğin, Şişe Cam ve Oyak Çimento’da sırasıyla %24,70 ve %7,88 düşüşler gözlendi. Şirketlerin maliyetlerinin ve hammadde fiyatlarının artmasına bağlı olarak sektördeki zorlukların arttığı görülüyor.

Dayanıklı tüketim ürünleri sektöründe Arçelik, %21,98’lik bir kar artışı ile olumlu bir tablo çizdi. Elektrik malzemeleri sektöründen Astor Enerji ise %125,35 oranında yüksek bir kâr artışı ile performansını ortaya koydu. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektörü olumsuz etkilenen bir başka sektör. İş GMYO, Doğuş GMYO büyük oranda kâr azalmaları yaşadı.

Bununla birlikte, petrol sektörü temsilcileri Tüpraş ve Aygaz’da kâr azalışları dikkat çekti. Enflasyon muhasebesi, şirketlerin finansal tablolarını önemli ölçüde etkiledi. Sektörel bazda veriler gösteriyor ki yatırımcılar portföylerini çeşitlendirirken ve yatırım stratejilerini belirlerken sektör trendlerini ve makroekonomik şartları dikkate almak zorunda.

Önümüzdeki dönemde, yatırımcıların temkinli davranışları ve seçici yatırım tercihleri piyasaların seyrini belirleyecek gibi görünüyor.