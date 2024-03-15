Kâr satışlarında ikinci gün! Bitcoin’de ‘siyah mum’ paniği

Bitcoin’de son dakika! BTC’de 73 bin 900 dolar zirvesinden başlayan kâr satışları hızlandı. Sabah saatlerinde 66 bin 500 dolar görüldü. Son işlemlerde 68 bin 500 bin dolara yakın denge arayışı sürüyor. 24 Şubat’tan sonra ilk defa “iki gün arka arkaya düşüşe işaret eden” siyah mum grafikler yan yana geliyor. Bu teknik görünümün satış baskısına işaret ettiğini belirten analistler, “Bugün ancak 71 bin 400 üzerinde kapanış gerçekleşirse ‘siyah mum’ denklemi bozulabilir. Aşağıda ise 64 bin – 66 bin 500 aralığı, korunması gereken kritik destek bölgesi” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin dünkü işlemlerde 73 bin 900 dolar ile yeni rekor seviyesini test ettikten sonra kâr satışlarıyla karşılaştı. Bugün sabah saatlerinde en düşük 66 bin 500 dolara kadar gerileyen BTC, gelen tepki alımlarının desteğiyle birlikte TSİ 10:30 itibarıyla 68 bin 500 dolara yakın seviyelerde denge arayışını sürdürüyor. Son fiyatlamalar itibarıyla BTC’nin yıl başından itibaren getirisi yüzde 60 civarında gerçekleşiyor.

BTC YORUM VE 2024 BEKLENTİ

BTC’de geriye dönük son yükseliş dalgasının 26 Şubat tarihinde 50 bin 900 dolardan başladığını hatırlatan analistler, “O tarihten itibaren gerçekleşen yükseliş trendinin destek seviyesi 66 bin 500 dolara denk geliyor ki, ilk satışlar da bu noktadan tepki gördü. Son iki günlük işlemlerde yan yana siyah mum grafikler oluşuyor. 24 Şubat’tan sonra bu bir ilk ve satıcıların daha baskın çıktığı, düşüşün hâkim olduğu bir teknik görünüm şekilleniyor. Yatırımcılar dikkatli olmalı” uyarısında bulunuyor.

BİTCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bundan sonraki süreçte; 65 bin dolarda bulunan 22 günlük ortalamayı da içine alan 66 bin 500- 64 bin dolar destek bölgesinin korunmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan analistler, “BTC’de yaşanan hızlı yükselişlerin ardından bu geri çekilmeler aslında sağlıklı. Ancak 64 bin doların korunamaması halinde satışların bir miktar daha derinleştiği görülebilir ki; bu durumda 60 bin-57 bin 500 dolar bölgesine varabilecek çekilmelere karşı temkinli duruş korunmalı” değerlendirmesinde bulunuyor.

SİYAH MUM NASIL BOZULABİLİR?

Pozitif senaryo için ise bugünkü kapanışın 71 bin 400 dolar ve üzerinde gerçekleşmesinin önemine değinen analistler, “Bu olursa, iki siyah mumun arka arkaya gelmesi önlenebilir ve satış baskısının da dağıldığı izlenimi oluşabilir. Orta ve uzun vadede BTC için beklentiler pozitif. ETF’ler tarafında para girişi devam ediyor, HALVING (Bölünme) ve FED faiz indirimi beklentileri de masada kalmaya deva ediyor” şeklinde konuşuyor.