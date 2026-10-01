KARDEMİR'den 4 milyar liralık yatırım! 2028'de hizmete alınacak

KARDEMİR, enerji maliyetlerini azaltmak ve düşük karbonlu üretimi desteklemek amacıyla toplam 120,5 MWp kurulu güce sahip GES yatırımı için 3 milyar 956 milyon liralık yatırım yapacak. Santrallerin 2028'de devreye alınması planlanıyor.

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Türkiye'nin köklü sanayi kuruluşlarından biri olarak üretim kapasitesini geliştiren KARDEMİR, enerji verimliliğini ve düşük karbonlu üretimi de yatırım planlarının önemli bir parçası olarak görüyor.

yıllık 3 milyon ton çelik üretim hedefine ilerleyen KARDEMİR'den yapılan açıklamada, "Enerji maliyetlerimizi azaltacak ve yenilenebilir kaynakların toplam enerji tüketimimizdeki payını artıracak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. KARDEMİR ve iştiraklerimizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamak amacıyla toplam 120,5 Megawatt Peak (MWp) kurulu güce ulaşacak güneş enerjisi santrali yatırımlarımız için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 3 milyar 956 milyon lira yatırım öngördüğümüz projeleri 2028'de devreye almayı planlıyoruz." denildi.

"SANAYİDE YEŞİL DÖNÜŞÜME DOĞRUDAN KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Bu kapsamda KARDEMİR için 85 MWe AC/110,5 MWp DC, iştirakler Kardökmak A.Ş. için 5 MWe AC/6,5 MWp DC, Karçel A.Ş. için ise 2,5 MWe AC/3,5 MWp DC kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri inşa edilmesinin planlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece toplam 92,5 MWe AC/120,5 MWp DC kurulu güce sahip yenilenebilir enerji kapasitesini üretim altyapımıza kazandıracağız. Santrallerin kurulacağı arazilere ilişkin mülkiyet edinim süreçlerini tamamladık. Projelendirme, ÇED, imar ve diğer teknik çalışmalarımızı başlatarak yatırımların uygulama sürecinde önemli bir aşamaya ulaştık. Güneş enerjisi santralleri yatırımlarıyla yenilenebilir kaynaklardan karşıladığımız enerji miktarını artırmayı, enerji maliyetlerini daha etkin yönetmeyi ve karbon ayak izini azaltmayı amaçlıyoruz.

Bu yatırımlarla Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda sanayide yeşil dönüşüme doğrudan katkı sağlayacağız. KARDEMİR'in üretim gücünü geleceğe taşırken yalnızca kapasitemizi değil, üretimimizin enerji altyapısını da dönüştürüyoruz. Daha verimli, rekabetçi ve düşük karbonlu bir üretim yapısına yönelik yatırımlarımızla Türk çeliğinin sürdürülebilir geleceğine katkı sunmaya devam ediyoruz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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