Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek
Başlık ResmiKars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

Türkiye'yi dört bir yandan saran demir yolu projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 kent için hızlı tren müjdesi verdi. Bakan Uraloğlu, Sivas hattının devamı olarak Erzincan, Erzurum ve Kars'a hızlı tren projesinin ulaştırılacağını açıkladı.

Kaydet
|

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülen demiryolu yatırımları ve Erzurum'u yakından ilgilendiren hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da düzenlenen programda konuşan Bakan Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletileceğini müjdeledi.

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek
Başlık ResmiKars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

"TÜRKİYE GENELİNDE 4 BİN 850 KİLOMETRELİK DEMİRYOLU ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"

Türkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek
Başlık ResmiKars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

LONDRA'DAN ORTA ASYA'YA UZANAN DEVASA HAT

Sivas hattının devamı olarak planlanan Erzincan-Erzurum-Kars projesinin sadece yerel bir yatırım olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece Erzurum'un projesi değildir. Bu; Orta Asya'ya, Türkistan'dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz istemeseniz de biz bunu yapacağız. Ama sizin istemeniz elbette kıymetlidir."

İLK ETAPTA ELEKTRİK VE SİNYALİZASYON, ARDINDAN ÇİFT HATLI HIZLI TREN

Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan Uraloğlu, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars'ın bu konforla tanışacağını aktardı.

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek
Başlık ResmiKars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

ERZURUM ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

Konuşmasında kent içi ulaşıma da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehir içi raylı sistem projesi üzerinde ortaklaşa bir istişare süreci yürüttüklerini belirtti. Uraloğlu, projenin doğru zamanda ve en uygun şartlar sağlandığında Erzurumluların hizmetine sunulacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

ÖNERİLEN HABERLER
Türklerin Avrupa
GÜNDEM

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.