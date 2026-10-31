Türkiye'yi dört bir yandan saran demir yolu projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 kent için hızlı tren müjdesi verdi. Bakan Uraloğlu, Sivas hattının devamı olarak Erzincan, Erzurum ve Kars'a hızlı tren projesinin ulaştırılacağını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülen demiryolu yatırımları ve Erzurum'u yakından ilgilendiren hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da düzenlenen programda konuşan Bakan Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletileceğini müjdeledi.

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

"TÜRKİYE GENELİNDE 4 BİN 850 KİLOMETRELİK DEMİRYOLU ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"

Türkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

LONDRA'DAN ORTA ASYA'YA UZANAN DEVASA HAT

Sivas hattının devamı olarak planlanan Erzincan-Erzurum-Kars projesinin sadece yerel bir yatırım olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece Erzurum'un projesi değildir. Bu; Orta Asya'ya, Türkistan'dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz istemeseniz de biz bunu yapacağız. Ama sizin istemeniz elbette kıymetlidir."

İLK ETAPTA ELEKTRİK VE SİNYALİZASYON, ARDINDAN ÇİFT HATLI HIZLI TREN

Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan Uraloğlu, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars'ın bu konforla tanışacağını aktardı.

Kars'a kadar uzanacak! 3 kent için hızlı tren müjdesi: Erzincan ve Erzurum'dan geçecek

ERZURUM ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM MÜJDESİ

Konuşmasında kent içi ulaşıma da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehir içi raylı sistem projesi üzerinde ortaklaşa bir istişare süreci yürüttüklerini belirtti. Uraloğlu, projenin doğru zamanda ve en uygun şartlar sağlandığında Erzurumluların hizmetine sunulacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala