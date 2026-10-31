Avrupa'da Türk turistlerin sıkça tercih ettiği ülkelerden biri olan Karadağ için vize dönemi başlıyor. Türk Hava Yolları (THY), 1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak vize şartı öncesi Karadağ'a seyahat edecek vatandaşları uyardı.

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Türk tatilcilerin popüler seyahat duraklarından biri olan Karadağ, yarın itibarıyla Türk vatandaşlarına vize zorunluluğu getiriyor.

Avrupa Birliği uyum politikaları doğrultusunda hayata geçirilen bu yeni karardan Türkiye'nin yanı sıra Çin, Rusya, Belarus ve Suudi Arabistan vatandaşları da etkilenecek.

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

BORDO PASAPORT SAHİPLERİNE VİZE ŞARTI

Mevcut düzenlemede Türk vatandaşları Karadağ'da 30 güne kadar vizesiz konaklayabiliyordu. Alınan son kararla birlikte, ülkeye giriş yapacak bordo pasaport sahiplerinin vize alması gerekecek.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasının 1 Kasım 2026’da sona ereceğini resmen doğrulamıştı.

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

THY'DEN SCHENGEN VİZESİ UYARISI

Türk Hava Yolları da yarından itibaren Karadağ'a seyahat edecek Türk yolcular için bir Schengen vizesi duyurusu yayımladı.

Yapılan açıklamada, "Karadağ’a seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; 1 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Karadağ’a gidecek Türk vatandaşlarının geçerli bir Karadağ veya Schengen vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Farklı ülke vatandaşları için değişik vize kuralları ve giriş şartları geçerli olabilir. Seyahatiniz öncesinde pasaport tipinize uygun güncel giriş koşullarını Karadağ’ın resmi web sitesinden kontrol etmeniz tavsiye edilir" ifadelerine yer verildi.

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

VİZESİZ KALIM SÜRESİ 90 GÜNDEN 30 GÜNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Karadağ hükümeti, 25 Ekim 2025 tarihinde başkent Podgoritsa’da gerçekleşen ve bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla sonuçlanan olayın Türk vatandaşlarıyla bağdaştırılması üzerine Başbakan Milojko Spajic’in kararıyla vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.

Söz konusu askıya alma kararı 23 Aralık 2025'te kaldırılmış; ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış hakkı 90 günden 30 güne indirilmişti.

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

TÜRK TURİSTLER ALTERNATİF ROTALARA YÖNELDİ

Karadağ'ı tercih eden Türk seyahatçiler, vize şartının ardından rotalarını farklı ülkelere çevirdi. Star Haber'in aktardığı bilgilere göre, geçen sene Karadağ'ı ziyaret eden Türk turist sayısı yaklaşık 134 bin seviyesindeyken, yeni vize zorunluluğunun etkisiyle bölgeye yapılan tur organizasyonlarında %50'ye yakın bir düşüş yaşandı.

Turizm istatistikleri, Karadağ'a olan ilginin ağırlıklı olarak Mısır'a kaydığını gösteriyor.

Mısır, 2023 yılında Türk vatandaşları için sınırda vize (kapıda vize) kolaylığını devreye sokmuştu. Bu karardan önce bordo pasaport sahiplerinin Mısır konsoloslukları üzerinden vize alması gerekirken, yeşil ve hizmet pasaportu taşıyanlar vizeden muaf tutuluyordu.

BAŞVURULAR VFS GLOBAL ÜZERİNDEN ALINACAK

Vize zorunluluğunun getirilmesiyle doğabilecek yoğunluğu ve olumsuz etkileri azaltmak için adımlar attığını belirten Karadağ Dışişleri Bakanlığı, başvuru sürecinin kolaylaştırılacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sorunuza ilişkin olarak, Karadağ Hükümeti'nin 23 Temmuz 2026 tarihinde Vize Rejimi Kararnamesi'nde değişiklik ve ek düzenlemeler yapan yönetmeliği kabul ettiğini teyit ederiz.

Bu düzenlemeye göre, Karadağ'ın vize politikası Avrupa Birliği ile uyumlu hale getiriliyor. Bu kapsamda daha önce Karadağ'a vizesiz giriş yapabilen Belarus, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye vatandaşları, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren Karadağ'a girişte vize almak zorunda olacak.

Türklerin Avrupa'daki durağıydı: Karadağ'a gitmek için yarından itibaren vize gerekecek

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu değişikliklerin doğurabileceği muhtemel olumsuz etkileri azaltmak ve Karadağ vizesi alma sürecini mümkün olduğunca kolay ve erişilebilir hale getirmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda en önemli yeniliklerden biri, Karadağ vizesi başvurularının artık yalnızca Karadağ'ın büyükelçilik ve konsolosluklarına yapılma zorunluluğunun kaldırılmasıdır.

Vize hizmetleri alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından VFS Global ile yapılan iş birliği sayesinde, Karadağ vizesi başvuruları artık Ankara ve İstanbul'daki VFS Global başvuru merkezlerinden de yapılabilecek.

Böylece yabancı ülke vatandaşları, Karadağ'ın diplomatik temsilciliklerine gitmek zorunda kalmadan kendilerine en yakın VFS başvuru merkezinden başvuru yapabilecek. Bu uygulama, vize sürecini önemli ölçüde kolaylaştıracak, hızlandıracak ve daha erişilebilir hale getirecek."

E-VİZE VE SCHENGEN STANDARTLARINDA YENİ SİSTEM HAZIRLIĞI

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerini tamamen dijitalleştirecek yeni bir altyapı üzerinde de çalıştığını duyurdu. Açıklamada, Avrupa Birliği bilgi sistemleri ve Schengen güvenlik standartlarıyla tam uyumlu yeni bir Vize Bilgi Sistemi'nin kurulacağı belirtilerek şu değerlendirme paylaşıldı:

"Aynı zamanda, Dışişleri Bakanlığı vize politikası yönetimi alanında en önemli projelerden birini hayata geçiriyor: Avrupa Birliği'nin bilgi sistemleriyle tam uyumlu olacak ve Schengen güvenlik standartlarına uygun yeni ve modern bir Vize Bilgi Sistemi'nin kurulması. Bu projenin nihai amacı, vize başvurularının çevrimiçi olarak yapılmasına imkan tanıyan, daha hızlı işlem ve yabancı uyruklular için daha verimli hizmet sunan bir elektronik vize (e-vize) sistemini hayata geçirmektir."

BENZER SÜREÇ HIRVATİSTAN ÖRNEĞİNDE DE YAŞANMIŞTI

Benzer bir süreci 2013'teki AB üyeliği öncesinde yaşayan Hırvatistan da Türkiye ve Rusya dahil birçok ülkeye vize şartı getirirken başvuru süreçlerini kolaylaştıran pratik çözümler üretmişti. Esnek vize merkezleri ve akredite seyahat acenteleri aracılığıyla işlemleri hızlandıran bu yaklaşım, turizm ve yatırım kaybını engellemede kritik rol oynamıştı. Karadağ’ın da VFS Global ve e-vize hamlesiyle Hırvatistan modelini izlediği görülüyor.

VİZE SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Karadağ hükümeti, geçtiğimiz yılın sonunda başkent Podgoritsa’da yaşanan olaylar ve düzenlenen protestoların ardından 27 Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştı. Hükümet, 23 Aralık 2025’te bu karardan geri dönmüş ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne düşürmüştü.

Karadağ, katılım müzakereleri çerçevesinde 2028 yılında Avrupa Birliği’nin 28’inci üyesi olmayı hedefliyor ve vize politikalarını AB ile uyumlu hale getirme adımlarını da bu takvim doğrultusunda hızlandırıyor.

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