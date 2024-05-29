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Haberler > Ekonomi > Kasaplardan yüzde 30 indirim! Dana etin kilogramı 350 TL, kıymanın kilogramı 390 TL

Kasaplardan yüzde 30 indirim! Dana etin kilogramı 350 TL, kıymanın kilogramı 390 TL

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kasaplardan yüzde 30 indirim! Dana etin kilogramı 350 TL, kıymanın kilogramı 390 TL
Samsun, Terme, Kırmızı Et, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da kasaplar kırmızı ete indirim yaptı. Terme'de faaliyet gösteren kasaplar, etin fiyatını yüzde 30 düşürdü. İndirime giden kasaplar dana etin kilogramını 350 TL’den, dana kıymanın kilogramını ise 390 TL’den satışa sundu.

Samsun’un Terme ilçesindeki kasaplar kırmızı ete yüzde 30 indirim yaptı. Kâr paylarını kısan 10 kasabın ortak fiyat tarifesine göre satış yaptığı ilçede, vatandaşlar uygun fiyata kırmızı ete ulaştı. Ortalama fiyatlara göre, dana kemikli etin kilogramı 450 TL’den 350 TL’ye, dana kemiksiz etin kilogramı 550 TL’den 390 TL’ye, dana kıymanın kilogramı 550 TL’den 390 TL’ye, dana kuşbaşının kilogramı 550 TL’den 390 TL’ye geriledi.

Kasaplardan yüzde 30 indirim! Dana etin kilogramı 350 TL, kıymanın kilogramı 390 TL - 1. Resim

"YÜKSEK RAĞBET OLUŞTU"

Kasaplardaki tüm ürünlerin helal kesim olup, yetkili sertifikalarla satışa sunulduğunu belirten kasap işletmecisi Rıfat Alemdar, “İçerisinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan dolayı halkımızın kırmızı ete ulaşması zorlaşmıştı. Et tedarikçimizin de desteğiyle kasaplar olarak ortak fiyat tarifesiyle halkımıza uygun ve kaliteli eti ulaştırmayı amaçladık. Kampanyamızın 3. gününde yüksek rağbet oluştu. Kırmızı et grubunda yüzde 30 indirim büyük bir rakam. Kaliteli eti uygun fiyata halkımızla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.Kasaplardan yüzde 30 indirim! Dana etin kilogramı 350 TL, kıymanın kilogramı 390 TL - 2. Resim

 

"HAK ETTİĞİ FİYATLARA GERİLEMİŞ"

Kasaptan 2 kilogram dana kıyma alan Serkan Orman ise kırmızı ete yapılan indirim hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Mahallemiz kasabında gerçekleştirilen indirimi duydum ve 2 kilogram kıyma aldım. Bu alışverişi geçtiğimiz hafta yapsaydım bin TL ödeyecektim, şimdi ise 780 TL ödedim. Tarım ve hayvancılığın bu kadar yaygın olduğu ülkemizde kırmızı et, hak ettiği fiyatlara gerilemiş.”

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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