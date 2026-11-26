İnternette kendisini bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olarak tanıtan ancak gerçekte yetkisi bulunmadığı belirlenen kişiye Reklam Kurulu'ndan 1 milyon 83 bin 706 lira ceza geldi. Yanıltıcı reklamların durdurulmasına karar verildi.

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İnternette teknik servis arayan tüketicileri hedef alan yanıltıcı reklamlara karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bir elektronik ürün markasının yetkili servisi olmadığı halde arama motorlarında bu yönde reklam veren kişi, Reklam Kurulu'nun incelemesine takıldı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın paylaşımında yer alan bilgilere göre, yapılan incelemede söz konusu kişinin gerçekte markanın yetkili servisi olmadığı tespit edildi.

Tüketicilerin güvenini yanıltıcı ifadelerle kazanmaya yönelik reklamlar nedeniyle Reklam Kurulu tarafından idari yaptırım kararı alındı.

Bu kapsamda ilgili kişiye 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanırken, yanıltıcı reklamların da durdurulmasına hükmedildi.

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YETKİLİ SERVİS SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin teknik servis hizmeti almadan önce firmaların yetkili olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Vatandaşlar, servislerin yetkili olup olmadığını Bakanlığın servis.ticaret.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabiliyor. Böylece tüketicilerin yanıltıcı reklam ve yönlendirmelere karşı önlem alması amaçlanıyor.

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