Reklam Kurulu, indirimli ürün reklamıyla tüketiciyi yanıltan firmanın tanıtımlarını durdurdu. Üç kez sipariş verip her defasında iptal edilen ürünün reklamında stok bilgisine yer verilmediği tespit edildi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, indirimli ürün reklamları üzerinden tüketicilerin yanıltılmasına karşı bir karara imza attı. İnternetten indirimli basınçlı yıkama makinesi almak isteyen bir vatandaşın şikâyetini inceleyen Kurul, firmanın siparişleri üç kez iptal etmesine rağmen indirim reklamını yayımlamayı sürdürdüğünü tespit etti.

Kurulun kararına konu olan olayda, firmanın internet sitesi ve mobil uygulamasında satışa sunduğu basınçlı yıkama makinesi için sosyal medyada indirim reklamı yayımlandı. İlanda ürünün 11 bin 779 liralık eski fiyatının üzeri çizilerek 9 bin 99 liraya satışa sunulduğu duyuruldu.

İndirim reklamını gören tüketici, farklı zamanlarda aynı ürünü üç kere sipariş etti. Firma, her defasında ödemeyi aldıktan sonra siparişi iptal etti. Buna rağmen ürünün reklamı farklı gün ve saatlerde tüketicinin karşısına çıkmaya devam etti.

Tüketiciyi yanıltan reklama geçit yok: İndirimli üründe stok bilgisi şart

Siparişlerin niçin iptal edildiğini öğrenmek isteyen tüketici, müşteri temsilcisiyle görüştüğünde stok yetersizliği olabileceği cevabını aldı.

Reklam Kurulu, tüketicinin satın alma kararı vermesine yol açan tanıtımlarda ürünün stok durumuna dair herhangi bir bilgilendirme yapılmadığına dikkati çekti. İndirimli fiyatın belirli bir süre veya stokla sınırlı olması hâlinde bu şartların reklamda açıkça belirtilmesi gerektiğini vurgulayan kurul, söz konusu reklamların durdurulmasına karar verdi.

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