Kent Lokantası'nda "Askıda Yemek" uygulaması! İhtiyaç sahipleri bedavaya karnını doyuruyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu Kent Lokantalarında başlatılan "Askıda Yemek" uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar, sıcak yemek yiyor. Ekim ayında başlatılan uygulama ile bugüne kadar 31 bin 166 kişi ücretsiz yemek yedi. Projeye destek olmak isteyenler Kent Lokantalarından ya da online olarak Türkiye'nin tün şehirlerinden 65 TL karşılığı 1 öğün yemek bağışı yapabiliyor.

İlk olarak Eylül ayında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası yanında açılan Kent Lokantası, kısa sürede büyük ilgi gördü. Kasım ayında ise ikinci şube Kentpark içinde, yapay plajın hemen yanında hizmete girdi. Açıldığı günden bu yana yoğun talep gören lokantalarda günlük ortalama 1.200 kişiye yemek servisi yapılıyor. Bugüne kadar toplam 160 bin 38 öğün yemek sunularak büyük bir sosyal ihtiyaca cevap verildi. Kent Lokantalarında 14 çeşit çorba, 30 çeşit ana yemek, 11 çeşit pilav ve makarna türü ürünlerin yanı sıra tatlı, salata, içecek ve meyve de dördüncü ürün olarak servis ediliyor.

ASKIDA YEMEK İLE 31 BİN KİŞİ KARNINI DOYURDU

Lezzetli ve dengeli menüsüyle her yaştan vatandaşa hitap eden lokantalar, "Askıda Yemek" uygulaması sayesinde de hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluyor. Ekim ayında başlayan askıda yemek uygulaması ile bugüne kadar 31 bin 166 öğün yemek ücretsiz olarak verildi.

"ASKIDA YEMEK, İNSAN OLMANIN BİR YANSIMASIDIR"

Dayanışma örneği sergileyen hayırseverlere teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Her bir öğün; bir sofrada eksik olan tabağın dolması, bir çocuğun karnının doyması, bir ailenin umudu oldu. Bugüne kadar bu güzel durumakatkı sunan tüm hayırsever hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Bu dönemlerde gösterdiğiniz dayanışma, birlik ve beraberlik, toplum olarak ne kadar güçlü bir vicdana sahip olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Her yapılan yemek bağışının, bir insan için ne kadar kıymetli olduğunu hep birlikte gördük, yaşadık. Ben inanıyorum ki; bu dayanışma kültürü sadece bugünlerde değil, yarınlarda da artarak devam edecek. Askıda Yemek, sadece bir uygulama değil; vicdanın, paylaşmanın ve insan olmanın bir yansımasıdır. İyiliğin yayılması için hep birlikle birbirimize el uzatmaya, sofralarımızı paylaşmaya devam edelim" dedi.

BİR ÖĞÜN YEMEK 65 TL

Vatandaşlar, internet adresi üzerinden ya da doğrudan lokanta kasalarından bağış yaparak projeye destek verebiliyor. Türkiye’nin 81 ilinden yapılan bu bağışlarla, 65 TL karşılığında bir öğün yemek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Uygulama kapsamında tüm kredi kartları ile ödeme kabul ediliyor.