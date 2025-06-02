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Haberler > Ekonomi > Kilosu 100 lira! İşe günün ilk ışıklarıyla başlıyorlar, geleneksel yöntemlerle çalışıyorlar

Kilosu 100 lira! İşe günün ilk ışıklarıyla başlıyorlar, geleneksel yöntemlerle çalışıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dedelerinden kalma tohumlarla ve geleneksel yöntemlerle bu işi yapıyorlar, günün ilk ışıklarıyla yola çıkıyorlar. Hem doğal hem sağlıklı üretim yapıp kilosunu 100 liradan satıyorlar...

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte köylüler tarlalara indi, dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla çalışmalar başladı. Bitlis'in merkeze bağlı Çeltikli köyünde ise çiftçiler, asırlık yöntemleri yaşatmaya devam ediyor ve paralarını bununla kazanıyor. Teknolojinin kullanılmadığı tarlalarda imece usulü çeltik ekimi yapan çiftçiler, günün ilk ışıklarıyla tarlalara girip küreklerle çeltik havuzları oluşturuyor.

DEDEDEN KALMA GELENEKLER YAŞATILIYOR

Çeltikli köyü sakinleri, ekimini yaptıkları çeltiğin doğal ve sağlıklı olduğunu belirterek, dededen kalma gelenekleri yaşatmaya çalışıyorlar. Çeltikli köyünde yetiştirilen ve bölgede pazarlanan pirincin en büyük özelliği ise diyabet hastalarının bile tüketebileceği türde olması.

Köyde yüzyıllardır üretilen pirinç için köylüler her yıl imece usulü ile tarlalarını ekiyor. Mayıs ayı başlarında başlanan ekim işlemleri ay sonuna kadar devam ederken, pirincin hasadı ise eylül ayında yapılıyor.

Kilosu 100 lira! İşe günün ilk ışıklarıyla başlıyorlar, geleneksel yöntemlerle çalışıyorlar - 1. Resim

BU SENEKİ FİYATI BELİRLENMEDİ

Yıllardır köylülerin hep birlikte imece usulü ile çeltik ekimi ve hasadı yaptıklarını söyleyen Faysal Kın, senelerdir çeltik işi ile uğraştıklarını ifade ederek, "Dededen babadan kalma bu iş 300-400 yıldır yapılıyor. Mayıs ayının başlarında başlıyoruz haziran ayına kadar ekim yapıyoruz. Eylül ayında mahsulü toplamak için yine köylülerle beraber birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz" dedi.

"Hasadını yaptığımız pirinci hem kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz hem de satışını yapıyoruz" diyen Kın, " Bizim sabit müşterilerimiz var. Hasat ettiğimiz pirinci eskiden değirmende öğütürdük, şu anda fabrikaya götürüyoruz. Geçen yıl 100 liradan satışa sunduk. Ama bu sene ne kadar olur tam bir fiyat belirlemedik" diye konuştu.

Kilosu 100 lira! İşe günün ilk ışıklarıyla başlıyorlar, geleneksel yöntemlerle çalışıyorlar - 2. Resim

"İNSAN ÇOKLUĞU BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Köylülerle birlikte pirinç ekimi yapan Cüneyt Tacer ise sabah 05.00 gibi çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu işi severek yaptıklarını söyleyen Tacer, "Bu tohuma ekstra bir tohum eklemedik. Dedelerimizden kalan tohumlardır. Aynı tohumu sürdürmekteyiz, yeşertmekteyiz. Bizim en önemli noktamız birlik ve beraberliktir. İnsan çokluğu bizim vazgeçilmezimizdir. Yani ne kadar çok insan o kadar çok hızlı ve kolay ekim sağlanmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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