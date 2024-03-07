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Haberler > Ekonomi > Kimse bilmiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Birikmiş binlerce liranız olabilir

Kimse bilmiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Birikmiş binlerce liranız olabilir

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Kimse bilmiyor! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Birikmiş binlerce liranız olabilir

Ekonomi Haberleri  / -

Milyonlarca çalışan devletin sunduğu engelli ve yaşlı aylıkları gibi ödemelerinin hesaplarına yatırıldığının farkına bile varmıyor. Vatandaşların hesaplarında biriken bu tutar binlerce lirayı bulabiliyor. Peki, unutulan destek ödemeleri nasıl alınabilir? İşte adım adım bilinmesi gerekenler…

Özel sektörde farklı nedenlerde destek ödemelerinden yararlanma imkanı bulunanlar birikmiş paralarının varlığından bile habersiz. Hesaplarda biriken bu ödemeleri hızlıca kontrol etmekte yarar var.

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN

Sosyal Güvenlik Kurumu'nda biriken paraların takibi için vatandaşların düzenli olarak hesaplarını kontrol etmeleri ve hak ettikleri destekleri alabilmek için gerekli adımları atmaları gerekiyor.

NASIL SORGULANIR?

Devletin sağladığı yardımlara ulaşmak için sorgulama e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. SGK'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet sistemi aracılığıyla yapılan sorgulamalarla, unutulan yardımların varlığı kolaylıkla öğrenilebilir ve hak sahibi olunan paralar alınabilir.

Devletin sunduğu yardımlar arasında önemli bir yere sahip olan yaşlı aylığı gibi destekler, belirli koşulların sağlanması halinde 65 yaş üstü vatandaşlara veriliyor. Benzer şekilde, engelli bireylerin bakımını üstlenen yakınlarına sağlanan destekler de bu kapsamda.

ANNE ADAYLARININ DİKKATİNE

Bu durum anne adayları ve çalışamayan hastalar için de geçerli. Bu tür yardımlardan faydalanmak için öncelikle ilgili kurumlara başvurmak gerekiyor. Bankalarda unutulan paralar konusunda ise, bankalar belirli bir süre içinde sorgulama yapma hakkı tanımlanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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