Kimse nedenini bilmiyor! Karadenizli balıkçıların kabusu oldular

Karadenizli balıkçılar son 1 yılda mavi yengeç tehlikesiyle karşı karşıya. Son dönem sık sık görünen ve devasa boyuta ulaşan yengeçler balık ağlarına zarar verip balıkların kaçmasına ve zarara neden oluyor. Balıkçılar mavi yengeçlerin son dönemde neden bu kadar arttığı ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ifade ediyor.

Bir dönem yurt dışında önemli ölçüde talep gören ve proteininin yüksek olduğu belirtilen mavi yengeçler son 1 yılda Karadenizli balıkçıların kabusu oldu. Boyları 22 santime kadar büyüyen ve ağların yırtılmasına neden olan yengeçler, balıkçıları ekonomik açıdan zarara uğratıyor. Son dönemde ağlarda sıkça mavi yengece rastladıklarını ifade eden Samsunlu balıkçılar, canlı olarak muhafaza ettikleri mavi yengeci de tezgahta sergiliyor.

BALIKÇILARI ZARARA UĞRATIYOR

Mavi yengeçlerin balıkçıların ağlarına zarar verdiğini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Bu canlı yengeç, 19 Mayıs açıklarında ufak kayıkçıların attığı ağdan çıktı. Normalde mavi yengeçler Karadeniz’de pek görünmezken. 1 yıldır ağlarda görülmeye başlandı. Görünüş itibariyle dikkat çeken yengeçler her ne kadar güzel olsa da ağlarımıza zarar verip, balıkçılarımızı zarara uğratıyor. Son dönemde Karadeniz’de neden bu kadar fazla olduklarını bilemiyorum” dedi.