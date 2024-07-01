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Kiracılar dikkat! Yüzde 25 sınırı kalktı, kira zamları yüzde 60'lara çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kiracılar dikkat! Yüzde 25 sınırı kalktı, kira zamları yüzde 60&#039;lara çıkacak
Enflasyon, Kira Artış Oranı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kira zammında yüzde 25 sınırı bugün itibarıyla sona erdi. Bugünden itibaren kira artışları 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Böylece yüzde 25'lik kira zamları yüzde 60'lara çıkacak. 

Fahiş kira artışları nedeniyle kira zamlarına yüzde 25 sınırı getirilmişti. 2 yıl önce getirilen uygulama bugün itibarıyla sona erdi. Peki bugünden itibaren kira zamları nasıl belirlenecek? İşte detaylar...

KİRA ZAMLARI NASIL BELİRLENECEK? 

Yüzde 25'lik kira zammı sınırının kalkmasının ardından kira artışları tekrar 12 aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Böylece yüzde 25'lik kira zamları yüzde 60'lara çıkacak.

HAZİRANDA YÜZDE 62,51 OLDU

Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı. Buna göre kontrat süresi dolan iş yeri sahipleri, kiraları için yüzde 62,51 oranında zam yapabildi. Yüzde 25 zam sınırı halen uygulandığı için söz konusu oran konut kiralarında geçerli olmadı.

GÖZLER 3 TEMMUZDA 

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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