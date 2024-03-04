Kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu, işte kiraya göre artış miktarları

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla iş yeri kiralarına martta yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre martta iş yeri kiralarına en fazla yüzde 55,91 oranında zam yapılabilecek.

Fahiş kiraların önüne geçmek için getirilen yüzde 25'lik zam sınırı iş yeri kiraları için uygulanmıyor. İş yeri kiralarındaki tavan artış oranı hala 12 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. TÜİK'in açıkladığı veriye göre iş yeri kiralarına martta en fazla yüzde 55,91 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA 2018'DE DEĞİŞTİ

Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK verilerine göre, şubatta TÜFE aylık yüzde 4,53 arttı, yıllık yüzde 67.07 oldu. Şubat ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 55,91 olarak gerçekleşti. Buna göre, mart ayında iş yeri kiralarına en fazla yüzde 55,91 oranında zam yapılabilecek.

HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: %55,91

Zam bedeli: 5.472 lira

Zamlı kira bedeli: 15.591 lira

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 18.709 lira

Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 21.827 lira

Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 24.945 lira

Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 28.063 lira

Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 31.118 lira

Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 38.977 lira

Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 46.773 lira