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Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Cevdet Yılmaz cevapladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kirada yüzde 25 zam sınırı devam edecek mi? Cevdet Yılmaz cevapladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırına ilişkin açıklama yaptı. Sınırın temmuza kadar süreceğini belirten Yılmaz, zamanı geldiğinde enflasyona, kiralardaki gidişata bakılarak bir karar verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir televizyon canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının, enflasyonist dönemde kiracıları korumak, gözetmek için alınan bir karar olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

Asıl olan tabii enflasyonu düşürmek ve bu ihtiyacı ortadan kaldırmak. Dolayısıyla enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürdüğünüz zaman buna ihtiyaç kalmayacak zaten. Ama bu konudaki karar henüz alınmış değil. Bu yılın ortasına kadar geçerliliği var. Temmuza kadar süremiz var. Yaklaştığı zaman bir etki değerlendirme yapılacaktır. Artılarına, eksilerine bakılacaktır. Enflasyonun gidişine, kiralardaki gidişata, hepsine bakılarak bir karar verilecektir.

EN ÖNEMLİ KONU BAŞLIĞI: KONUT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal refah açısından konut konusunun çok önemli olduğunu söyledi. Özellikle birinci konut üzerinde durduklarını ve afet riskini dikkate alarak büyük bir kentsel dönüşüm programını ilan ettiklerini belirtti. Yılmaz, "Önümüzdeki dönemlerde gerek merkezi idare gerek yerel yönetimler olarak daha fazla sosyal konut üretme konusunda politikalarımızı göreceksiniz" diye konuştu.

Konut arzını artırmanın önemine işaret eden Yılmaz, sosyal konut, ilk konut sahipliği gibi hususların yanı sıra afette dayanıklı, yeşil dönüşümle birlikte enerji anlamında da daha efektif bir konut yapılanmasına doğru gidilmesini gerektiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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