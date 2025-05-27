Kişi başı gelirler de dikkat çekiyor! İşte doğurganlık hızı yüksek ve düşük ülkeler

Türkiye'nin doğurganlık hızı ilk defa 1,48'e kadar gerilemiş ve 8 yıldır kritik eşik olan 2,1'in altındaki seyrini sürdürmüştü. Avrupa ülkelerine bakıldığında ise Malta, İspanya ve Litvanya 1,20’nin altında kalarak “doğurganlık hızı en yavaş ülkeler” olarak öne çıktı. Her 3 ülkenin de kişi başı geliri 30 bin doların üzerinde… Bulgaristan, Fransa ve Moldova ise “doğurganlık hızı en yüksek ülkeler” arasında ilk 3’te yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından geçtiğimiz günlerde 2024 yılına ilişkin doğum istatistikleri açıklanmıştı. Buna göre “doğurganlık hızı" 2024'te 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Bir kadının doğurgan olduğu 15-49 yaş grubu dönem boyunca doğurduğu ortalama çocuk sayısı “doğurganlık hızı” olarak tanımlanıyor. Nüfusun yenilenme düzeyi ise 2,1'de bulunuyor. Veriler, Türkiye’nin son 8 yıldır “yenilenme” düzeyinin altında kaldığını da gösterdi.

ERDOĞAN DA DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk defa 1,48'e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1'in çok altında bir seviyedir. Kişi başına düşen gelirin şu anki seviyenin beşte biri olduğu dönemlerde ülkemizin doğurganlık hızı yaklaşık 2 kat daha fazlaydı. Yıllar içerisinde, refah seviyesi yükseldikçe birçok sebepten ötürü doğurganlık hızımız düşmeye başladı” dedi.

DOĞURGANLIK HIZI EN DÜŞÜK 10 ÜLKE

Avrupa ülkelerine bakıldığında Eurostat tarafından açıklanan 2023 verilerine göre doğurganlık hızı en düşük ilk 10 ülke ve bu ülkelerin kişi başı milli gelirleri şöyle:

1-Malta: 1,06 (Milli gelir 35.678 dolar)

2-İspanya: 1,12 (Milli gelir 34.413 dolar)

3-Litvanya: 1,18 (Milli gelir 32.086 dolar)

4-Polonya: 1,20 (Milli gelir 28.393 dolar)

5-İtalya: 1,21 (Milli gelir 37.386 dolar)

6-Lüksemburg: 1,25 (Milli gelir 58.646 dolar)

7-Yunanistan: 1,26 (Milli gelir 25.584 dolar)

8-Finlandiya: 1,26 (Milli gelir 40.285 dolar)

9-Estonya: 1,31 (Milli gelir 29.562 dolar)

10-Avusturya: 1,32 (Milli gelir 45.842 dolar)

DOĞURGANLIK HIZI EN YÜKSEK 10 ÜLKE

Yine Avrupa’da doğurganlık hızı en yüksek ilk 10 ülke ve bu ülkelerin kişi başı milli gelirleri ise 2023 Eurostat verilerine şu şeklide sıralanıyor:

1-Bulgaristan: 1,81 (Milli gelir 23.190 dolar)

2-Fransa: 1,66 (Milli gelir 38.621 dolar)

3-Moldova: 1,62 (Milli gelir 15.855 dolar)

4-Sırbistan: 1,62 (Milli gelir 25.718 dolar)

5-İzlanda: 1,55 (Milli gelir 66.880 dolar)

6-Macaristan: 1,55 (Milli gelir 28.439 dolar)

7-Romanya: 1,54 (Milli gelir 28.908 dolar)

8-Slovenya: 1,51 (Milli gelir 34.744 dolar)

9-Danimarka: 1,50 (Milli gelir: 49.299 dolar)

10-İrlanda: 1,50 (Milli gelir 61.972 dolar)

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

-Doğurganlık hızı en düşük olan ülkelerde ilk 3’te yer alan Malta, İspanya ve Litvanya’da kişi başı gelir 30 bin doların üzerinde…

-Doğurganlık hızı en yüksek ülkelerde ise kişi başı gelirin (bazı istisna ülkeler hariç) daha düşük olduğu görülüyor.

-AB'de 2023 yılında ortalama doğurganlık hızı 1,38 olarak gerçekleşti.

-Avrupa’da kadınların ilk çocuklarını doğurdukları ortalama yaş 29,8 olurken, bu yaş Bulgaristan'da 26,9’a kadar geriliyor.