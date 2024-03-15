Kısıtlama sinyali gelmişti! Kartlı işlemlerde yeni rekor

Son dönem rekor üstüne rekor kıran kredi kartı harcamalarındaki artış durdurulamıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan'ın açıklamasının ardından gergin bekleyiş sürüyor. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Fatih Karahan, kredi akrtlarında düzenleme yapılması gerektiğini ve birkça fikirleri olduğunu ifade etti. Enflasyonist ortamda harcama kanallarının başında gelen kredi kartlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

TCMB verilerine göre, 8 Mart haftasında banka ve kredi kartı işlem adedi 324 milyonu aştı. Son rekor yılbaşından önce geleneksel olarak alışveriş haftası olan 29 Aralık haftasında kaydedilmişti. Verilere göre en yoğun işlem yapılan segment 111 milyon adetle market ve alışveriş merkezleri oldu.

Harcama tutarlarında da yüksek seviyenin devam ettiği görüldü. TCMB verilerine göre 8 Mart'ta banka ve kredi kartı harcamaları 251,9 milyar TL oldu. Bir önceki hafta kartlı harcamalarda 262,6 milyar TL ile rekor kaydedilmişti.

BANKALARA UYARI GİTTİ

Kredi kartlarıyla ilgili çalışmalar devam ederken, yerel seçim öncesi resmi bir düzenleme gelmeden, bankaların sınırlamaları hayata geçmeye başladı. BDDK’nın yetki alanındaki düzenleme ile ilgili resmi bir yazışma olmamakla birlikte, bankaların kredi kartı nakit avans limitlerinin şu an için kart limitinin yüzde 25’iyle sınırlandırdıkları belirtiliyor. Bununla birlikte bankaların alışverişlerde kurumların yaptıkları taksite “ek taksit” uygulamasına da son verdikleri öğrenildi.

Bazı bankaların seçim sonrasında gelebilecek limit sınırlamalarına karşın önceden yaptıkları limit artışı uygulamasını sürdürmemeleri konusunda sözlü olarak uyarıldığı da vurgulandı. Limit artışlarının maaş beyanları ile sınırlı olmasının gerektiği hatırlatılırken, buna uymayan bankalara üstü kapalı uyarı gittiği de aktarıldı.

Seçim sonrasında yazılı olarak yapılacak düzenlemeyle birlikte kart harcamalarının kontrol altına alınması için farklı seçeneklerin de düşünüldüğü, ancak adımların kesinlik kazanmadığı belirtiliyor.