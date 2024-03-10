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Kıyma, kuşbaşı, dana sucuk... Almak hayal olmuştu! Yarın devreye giriyor

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Kıyma, kuşbaşı, dana sucuk... Almak hayal olmuştu! Yarın devreye giriyor
Ramazan Ayı, Başkent Market, Ucuz Et, Haber

Ekonomi Haberleri  / -

Marketlerdeki sabit fiyat uygulamalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Ramazan ayında Başkent Marketlerde etler indirimli fiyattan satışa sunulacak. Peki, Kıyma, kuşbaşı ve dana sucuk ne kadar olacak? İşte güncel fiyatlar…

Marketlerin Ramazan ayı boyunca fiyat sabitleme uygulamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren Başkent Marketler de harekete geçti. 11 Mart Pazartesi günü başlayacak uygulama ile Ramazan ayı boyunca uygun fiyatlı et ve kıyma satışı gerçekleştirilecek.

Ankara’daki üretici kooperatiflerinden temin edilen yüzde yüz yerli besi hayvanlarının et ve kıyma ürünleri, 11 Mart Pazartesi gününden itibaren Ramazan ayı boyunca Başkent Market şubelerinin kasap reyonlarında uygun fiyattan satışa sunulacak. Kesimden satışa kadar her aşama Halk Ekmek Fabrikasında görevli veterinerlerin kontrolünde gerçekleşecek.

UCUZ ET SATAN MARKETLER

GİMAT, Batıkent, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ, Kızılay, Mamak Şafaktepe ve Etimesgut Başkent Market Şubeleri, Ramazan ayına özel olarak 10.00-17.00 saatleri arasında uygun fiyatlı et ve kıyma satışı yapacak.

KIYMA, KUŞBAŞI VE DANA SUCUK FİYATI NE KADAR?

Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda ürün fiyatları şöyle:

Kıyma 369 TL, kuşbaşı 379 TL ve dana sucuk 309 TL.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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