KOBİ'lere patent müjdesi! Yüzde 75 indirim yapılacak

TÜRKPATENT'in 2026 yılı ücret tarifesinde yapılan değişiklikle, ilk kez patent başvurusu yapacak KOBİ'lere yüzde 75, yapay zeka alanındaki patent başvurularına ise yüzde 50 indirim getirildi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından uygulanan 2026 yılı ücret tarifesinde değişikliğe gidildi. Yapılan düzenlemeyle, ilk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'ler ile yapay zeka alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla belirli hizmetlerde indirim sağlandı. Konuya ilişkin tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İLK KEZ PATENT BAŞVURUSU YAPANA YÜZDE 75 İNDİRİM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOBİ'lerin ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerine yüzde 75; yapay zeka alanındaki belirli patent başvurularında ise acil araştırma raporu ücretine yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, KOBİ'lerimizin buluşlarının ve ülkemizde yapay zekâ alanında geliştirilen yeniliklerin patentlenmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir indirim uygulamasını hayata geçirdik. İlk kez patent başvurusunda bulunacak KOBİ'lerimizin, ilk patent başvurularında başvuru, araştırma ve inceleme raporu ücretlerinde yüzde 75 indirim sağlıyoruz. Yapay zeka alanındaki patent başvurularında (G06N IPC sınıfı), acil araştırma raporu düzenleme ücretinde yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Yenilikçi fikirlerin buluşa, buluşların katma değere dönüşmesi için girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.""

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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