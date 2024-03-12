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Haberler > Ekonomi > Konut fiyatları Avrupa'yla yarışıyor! İngiltere mi, Eyüpsultan mı?

Konut fiyatları Avrupa'yla yarışıyor! İngiltere mi, Eyüpsultan mı?

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Konut fiyatları Avrupa&#039;yla yarışıyor! İngiltere mi, Eyüpsultan mı?

Ekonomi Haberleri  / -

Türkiye'de dolar kurunun etkisiyle artan konut fiyatları nedeniyle Avrupa'da konut almak daha cazip hale geldi. Öyle ki İngiltere'de oturmak Eyüpsultan'dan daha ucuza geliyor. Yatırımcı yurt dışından ev almayı daha uygun görüyor.

Doların etkisiyle artan konut fiyatları yurt dışından ev almayı daha kolay hale getirdi. İngiltere'deki bir ev İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evden daha ucuza geliyor. Eyüpsultan'da en ucuz sıfır daire fiyatları 6-8 milyon TL arasında değişiyor. Bununla beraber İngiltere'deki yeni bir evin fiyatı yurt dışı yatırımını bir kez daha akıllara getirdi.

İNGİLTERE Mİ, EYÜPSULTAN MI?

Eyüpsultan'da yeni dairelerin fiyatları 8-15 milyon TL arasında değişiyor.

tv100'e konuşan emlakçı Adem Akkuzu piyasayı "Sıfır daireler en ucuzu 6-8 milyon arası. Daha lüksü varsa 13, 15, 16 milyona kadar çıkıyor" sözleriyle açıkladı.

İngiltere'de ise yeni bir ev 4,5 milyon TL'ye (110 bin £) satılıyor.

Türkiye'deki konut fiyatlarındaki bu artış yatırımcıların ibreyi yurt dışına çevirmesine de yol açtı.

MAHALLE MAHALLE FİYATLAR

Öte yandan Türkiye'nin en pahalı mahalleleri ise şöyle sıralanıyor:

1- İstanbul - Sarıyer - Baltalimanı

2- İstanbul - Üsküdar - Kandilli

3- İstanbul - Sarıyer - Rumeli Hisarı

4- İstanbul - Beşiktaş - Levazım

5- İstanbul - Sarıyer - Yeniköy

6- İstanbul - Şişli - Harbiye

7- İstanbul - Beşiktaş - Bebek

8- İstanbul - Beşiktaş - Ulus

9- İstanbul - Beşiktaş - Vişnezade

10- İstanbul - Beşiktaş - Arnavutköy

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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