Konut kredisi oranlarında sürpriz düşüş! Faiz indirimi sonrası 1 milyon TL'nin geri ödemesi...

Ev alma hayali kuranlar dikkat! TCMB tarafından geçen hafta gerçekleştirilen 300 baz puanlık faiz indiriminin ardından konut kredisi oranlarında da düşüşler başladı. 30 Temmuz 2025 itibarıyla en düşük konut kredisi/finansmanı hangi seviyeye geriledi? En uygun teklifleri hangi bankalar sunuyor? 500 bin TL, 1 milyon TL ve 1,5 milyon TL’nin 120 ay vadede güncel geri ödeme tabloları nasıl oluşuyor? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının geçen hafta 300 baz puanlık indirime giderek politika faizini %43,00 seviyesine çekmesinin ardından, tüketici kredilerinde de düşüşler başladı.

Bu kategoride yer alan konut kredisi oralarında da ilk indirim geldi. Faiz kararı öncesinde en düşük %2,89 olan konut finansmanı oranı bugün %2,79 seviyesine geriledi.

EN DÜŞÜK KONUT KREDİSİ ORANLARI

Bankalar tarafından 30 Temmuz 2025 itibarıyla 120 ay vade için ilan edilen en düşük kredi/finansman oranları şöyle sıralanıyor:

-Kuveyt Türk: %2,79 (Kâr payı oranı – Kampanyalı Finansman)

-Akbank: %2,89 (İlk Evim Konut Kredisi)

-Garanti BBVA: %2,99

-Yapı Kredi: %2,99

-İş Bankası: %3,10

-Vakıf Katılım: %3,10 (Kâr payı oranı)

-TEB: %3,15

-Ziraat Bankası: %3,19

Bankalarca sunulan en düşük oran dikkate alındığında “masraflar da dahil olmak üzere” örnek geri ödeme tabloları şöyle:

500 BİN TL KREDİ/120 AY VADE

-Finansman tutarı: 500 bin TL

-Finansman vadesi: 120 ay

-Finansman oranı: %2,79

-Finansman taksiti: 14 bin 883 TL

-Toplam geri ödeme: 1 milyon 760 bin TL

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Finansman tutarı: 1 milyon TL

-Finansman vadesi: 120 ay

-Finansman oranı: %2,79

-Finansman taksiti: 28 bin 966 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 500 bin 513 TL

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1,5 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

-Finansman tutarı: 1,5 milyon TL

-Finansman vadesi: 120 ay

-Finansman oranı: %2,79

-Finansman taksiti: 46 bin 473 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 610 bin 753 TL

KREDİLİ SATIŞLAR ARTIYOR, ANCAK…

-Türkiye genelinde konut satışları son açıklanan haziran verilerine göre; geçen yılın aynı ayına kıyasla %35,8 yükseldi ve 107 bin 723 adede ulaştı.

-Haziran ayında kredi kullanılarak yapılan alımlar ise 14 bin 484 adet oldu. Toplam içinde ipotekli satışların payı %13,4 olarak gerçekleşti.

-Ocak-Haziran 2025 döneminde ise ipotekli (kredili)konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %100,5 arttı ve 103 bin 90 adet oldu.

Sektör temsilcileri, kredili satışların geçmiş yıllara göre hâlâ düşük seyrini koruduğunu, finansman oranlarında %2’ye doğru gerileme halinde ipotekli işlemlerde daha fazla artışın yaşanabileceğini ifade ediyor.

FİYATLARDA REEL DÜŞÜŞ AZALDI

Bu arada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından hesaplanan Konut Fiyat Endeksi haziranda, yıllık bazda %32,8 artış gösterdi. Ancak enflasyondan arındırıldığında son 1 yılda konut fiyatları reel olarak %1,7 geriledi. Konut fiyatlarında reel düşüş 17 aydır devam ediyor.

Sektör temsilcileri, reel düşüşün boyutunun son aylarda oldukça daraldığına da dikkat çekerek, gelecek aylarda reel fiyat artışlarının yaşanabileceğini öngörüyor. Bu motivasyonla birlikte konut satışlarında da artış bekleniyor.