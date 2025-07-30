Akaryakıt fiyatları için kötü haber! Petrol 5 haftanın zirvesini gördü

Petrol fiyatlarında son dakika! Brent petrolün varil fiyatı 72 doları aşarak son 5 haftanın zirvesini test etti. ABD’nin Rusya’ya yaptırım tehditlerinin arz endişelerini artırması ve Beyaz Saray yönetiminin ticaret anlaşmalarının talep korkularını gidermesiyle yönünü yukarı çeviren petrol, sabah saatlerinde 71,80 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Geçen hafta kapanışına göre petrolde yükseliş %5’i aşınca, dikkatler içeride akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Petrol fiyatlarında bu hafta başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor. Dünkü işlemlerde Brent petrolün varil fiyatı 72,20 doları test ederek, Orta Doğu’da gerilimin tırmandığı 23 Haziran sonrası en yüksek seviyesini gördü. Ardından fiyatlarda bir miktar gerileme yaşansa da Brent fiyatı dün %3,3 primle 71,70 dolardan günü tamamladı.

Petrolde hafta ortası işlemleri ise 71,80 dolara yakın seviyelerden başlıyor. Brent fiyatı son yükselişle birlikte 200 günlük hareketli ortalamaya işaret eden 71,10 dolar seviyesini de aştı.

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DİKKATLER AKARYAKIT FİYATINDA

Geçen hafta kapanışına göre Brent fiyatında yükselişin boyutu %5,85’e ulaştı. Bunun üzerine içeride de dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Sektör temsilcileri, son yükselişin kalıcı olması halinde akaryakıt fiyatlarında sınırlı da olsa bir güncelleme yaşanabileceğini aktarıyor.

30 Temmuz 2025 benzin fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 51,36 TL ve motorin (mazot) fiyatı da 53,70 TL’den satılıyor.

PETROL NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol piyasasını etkileyen gelişmelere bakıldığında ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırım tehditlerinin son fiyat artışlarının da sebebi olduğu aktarılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile barış anlaşması yapması için Rusya'ya 10 gün süre verdiğini ve bu süre zarfında anlaşma olmaması halinde gümrük vergilerini içeren yaptırımları uygulamaya başlayacaklarını açıkladı. Bu gelişme, piyasalarda Rus petrolüne ilişkin arz endişelerini de beraberinde getirdi.

RUSYA, BENZİN İHRACATINI YASAKLADI

Öte yandan Rusya’dan da dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya hükümeti, ülkede “akaryakıt piyasasında istikrarın korunmasını” gerekçe göstererek, benzin ihracatını 31 Ağustos’a kadar geçici olarak yasakladı.

Rusya’da petrol rafinerileri devam eden savaş sırasında insansız hava araçlarının saldırılarına hedef olmaya devam ediyor. Öte yandan tarım sektöründe artan taleple benzin fiyatlarında artış görülüyor.

TİCARET MÜZAKERELERİ ETKİSİ

Bu arada ABD’nin Japonya ve AB ile yaptığı ticaret anlaşmaları küresel petrol talebi görünümünün iyileşmesini destekledi. Bu beklenti de petrol fiyatlarına destek oldu. ABD-AB ticaret anlaşması, Avrupa’nın 750 milyar dolarlık enerjisi satın alma taahhüdünü de içeriyordu.

Dün açıklanan verilere göre ABD’de tüketici güveninin beklentilerin üzerinde artması da petrol piyasasında iyimserliği artırdı.