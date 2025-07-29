Petrolde dikkat çeken yükseliş! Kritik seviyeye yaklaştı

Geçen haftayı 67,65 dolardan tamamlayan petrol, bu hafta 70 dolara yaklaştı. ABD Başkanı Trump; Ukrayna ile barış anlaşmasına varması için Rusya Devlet Başkanı Putin’e verdiği 50 günlük süreyi kısalttığını söyledi. Trump, iki haftadan daha az bir süre içinde Rusya’nın anlaşmayı imzalamaması halinde; bu ülkeden petrol alanlara “büyük tarifeler” uygulanacağını söyledi. Petrol fiyatları da arz endişeleri ile yönünü yukarı çevirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Petrol fiyatlarında dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Geçen hafta 67,65 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftanın başında 69,70 dolara kadar yükseldi. Bugünkü işlemlerde de fiyatlar 69,25 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Geçen hafta kapanışına göre Brent fiyatında %2,35 civarında bir artış gözlemleniyor.

TRUMP'TAN RUSYA AÇIKLAMASI

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Ukrayna ile barış anlaşmasına varması için verdiği 50 günlük süreyi kısalttığını söyledi. Trump, Rusya’nın anlaşmayı imzalaması için iki haftadan az süre kaldığını, aksi halde Moskova’nın ticaret ortaklarına “büyük tarifeler” uygulanacağını söyledi.

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YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ

Trump’ın sözünü ettiği yaptırımlar arasında petrol de bulunuyor. Buna göre Rusya’dan petrol alan ülkelere “yüzde 100gümrük vergisi” uygulanması öngörülüyor. Gelişmelerle birlikte jeopolitik riskler yeniden yükselişe geçti. Küresel petrol arzına dair endişeler, petrol fiyatlarının da yönünü tekrar yukarı çevirmesine sebep odu.

TİCARET ANLAŞMALARI

Öte yandan ABD ile AB arasında ticaret anlaşması ve bu anlaşmanın 750 milyar dolarlık enerji alımını içermesi de petrol fiyatlarını destekledi. ABD-Çin arasındaki ticaret ateşkesinin 3 ay daha uzatılacağı yönündeki haberler de küresel petrol talebine dair endişelerin azalmasına sebep olarak, Brent fiyatının yükselmesine sebep oldu.

Bu arada son dönemde OPEC+ Grubu, her ay günlük üretimi 411 bin varil artırma kararı aldı. Bu kararın eylül ayında da uygulanması bekleniyor. Böylece arz endişeleri de azalıyor.