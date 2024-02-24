Kredi kartı kullananlara kötü haber! TCMB Başkanı sinyali vermişti, yeni düzenleme yolda 

Kredi kartlarına yönelik yeni bir düzenleme bekleniyor. Henüz içerik belli olmasa da kredi kartına taksit sınırı gibi kullanımı azaltacak birkaç başlığın üzerinde duruluyor. İşte kredi kartı düzenlemesiyle ilgili masadaki formüller...

Ekonomi yönetiminin birinci önceliği enflasyonla mücadele. Enflasyonu dizginlemek için seferber olan ekonomi yönetiminin bu kapsamda kredi kartlarıyla ilgili bir düzenleme getirmesi bekleniyor.

TCMB BAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı düzenlemesiyle ilgili ilk sinyali Enflasyon Raporu toplantısında vermişti. Karahan, "Kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz." demişti.

MASADA FARKLI FORMÜLLER VAR

Henüz düzenlemenin içeriğine ilişkin bir bilgi paylaşılmasa da finans piyasalarında alınacak önlemlere ilişkin bazı varsayımlar konuşuluyor. İşte kredi kartı düzenlemesi için masadaki düzenlemelerden bazıları:

-Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

- Asgari ödeme tutarları artırılabilir

- Kart limiti düşürülebilir

- Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

- Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

- Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

- Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir

UZMANLARDAN "LÜKS TÜKETİMİ KISITLAYIN" UYARISI

Uzmanlar ise gelecek önlemlerin zorunlu harcamalardan daha çok lüks tüketimi kısıtlamaya yönelik olması gerektiğini belirtiyor

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Kredi kartıyla alakalı bir önlem gelme ihtimali var. Ama bunun şeklinin ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden taksit sınırı mı ya da başka bir şey mi olur onu bilmiyoruz. Biz de merakla bekliyoruz” diye konuştu.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kredi kartlarında limitin lüks tüketime gelmesi gerektiğini ifade etmişti Aran, "20 bin liraya kadar olan kredi kartlarında limit ve harcamaları bu önlemlerin dışında tutmak gerekiyor." dedi.