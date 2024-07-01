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Temassız işlem limiti 2 katına çıkarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Temassız işlem limiti 2 katına çıkarıldı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kredi kartı temassız işlem limitinde 2 yıl sonra değişiklik yapıldı. Bugünden itibaren temassız işlem limiti 750 liradan 1500 liraya çıkarıldı.

Koronavirüs salgını döneminde yaygınlaşan temassız ödeme, her geçen gün daha da yayılıyor. Kullanım yaygınlaştıkça temassız ödeme limiti de artmaya devam ediyor. Bu kapsamda temassız ödemede yeni dönem bugün resmen başladı. 

2 YIL SONRA ARTIRILDI 

Temassız ödeme limiti 1 Temmuz 2022'de 750 TL'ye çıkarılmıştı. 2 yıl sonra temassız ödeme limiti yükseltildi. 

NİSANDA BANKALARA YAZI GÖNDERİLMİŞTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1.500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ 1.500 TL OLDU

Bugün itibarıyla söz konusu uygulama resmen başladı. Temassız ödeme limiti temmuz itibarıyla 1.500 TL oldu

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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