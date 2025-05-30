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Kredi talebinde 10 haftanın en hızlı artışı! 125 Bin TL’nin 12, 24, 36 ayda geri ödemesi…

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kredi talebinde 10 haftanın en hızlı artışı! 125 Bin TL’nin 12, 24, 36 ayda geri ödemesi…
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

BDDK verilerine göre 23 Mayıs ile biten haftada ihtiyaç kredilerinin hacmi 27 milyar TL arttı ve 1 trilyon 653,25 milyar TL’ye ulaştı. Önceki haftalarda “kredi talebinin zayıf seyretmesi” ve “faiz oranlarında zirvenin görülmüş olabileceği” yönündeki işaretlerin ardından, ihtiyaç kredisi oranların da “sınırlı gerileme” dikkat çekiyor. 125 bin TL kredinin 12, 24 ve 36 ayda geri ödemesi kaç TL oldu? En düşük oranlar hangi bankalarda? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Faizlerde yüksek seyrin devam etmesine rağmen, ihtiyaç kredisi hacminde dikkat çeken artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre;

-23 Mayıs ile sona eren haftada ihtiyaç kredilerinin toplam hacmi 1 trilyon 653,25 milyar TL’ye ulaştı.

-Söz konusu krediler bir önceki hafta 1 trilyon 626,37 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

-Böylece ihtiyaç kredisi hacminde haftalık artış yaklaşık 27 milyar TL olarak gerçekleşti.

-Aynı zamanda bu artışın, son 10 haftanın en yüksek haftalık artışı olması da dikkatlerden kaçmadı.

EN DÜŞÜK İHTİYAÇ KREDİSİ ORANLARI

Önceki haftalarda “kredi talebinin daha zayıf seyretmesi” ve gelinen noktada “faiz oranlarında zirvenin görülmüş olabileceği” yönündeki işaretlerin ardından, bankalarca sunulan ihtiyaç kredisi oranlarında da “sınırlı gerilemeler” dikkat çekiyor.

12, 24 ve 36 ay vadede farklı oranlar öne çıkarken, 125 bin TL ihtiyaç kredisi için ödeme tabloları şöyle:

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,65

-Banka: TEB

-Aylık taksit: 13 bin 901 TL

-Toplam geri ödeme: 167 bin 532 TL

125 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,59

-Banka: QNB

-Aylık taksit: 8 bin 768 TL

-Toplam geri ödeme: 211 bin 143 TL

125 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %2,99

-Banka: Alternatif Bank

-Aylık taksit: 6 bin 508 TL

-Toplam geri ödeme: 234 bin 905 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

36 ay vadeli ihtiyaç kredisinde her ne kadar faiz oranının düşük olduğu görülse de geri ödenen toplam tutara göre hesaplama yapıldığında, vade uzun olduğu için faiz yükü %88’e kadar yükseliyor.

Buna karşılık 12 aylık vadede faiz oranı yüksek gözükse de toplam faiz yükü kısa vade avantajı sebebiyle %34’e kadar geriliyor.

TÜKETİCİ NE YAPMALI?

Uzmanlar, kredi faizlerinin yüksek seyrettiği dönemlerde daha kısa vadenin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Analistler ise gelecek hafta açıklanacak mayıs ayı enflasyon rakamlarının önemli olduğunu belirterek; TÜFE’nin beklenti dahilinde ya da beklentilerden daha düşük gelmesi halinde faiz indirimi ihtimalinin de yükselebileceğini ifade ederek, bunun kredi faizlerine de yansıyabileceğini aktarıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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