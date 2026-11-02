'Kritik teknoloji' ihracatında yüzde 7 artış: 9 ayda 86,4 milyar doları buldu

Türkiye’nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı, bu yılın ocak-eylül döneminde yüzde 7 artışla 86,4 milyar dolara yükseldi. Yıllardır istikrarlı bir büyüme sergileyen sektörde en yüksek dış satım, 29,2 milyar dolarla motorlu kara taşıtları ile 3 milyar dolarla bilgisayar, elektronik ve optik ürünler kalemlerinde gerçekleşti.

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Türkiye, havacılık ve uzay araçlarından silah ve mühimmata, motorlu kara taşıtlarından tıbbi ürünlere, bilgisayardan elektrikli teçhizatlara kadar yüksek teknoloji gerektiren ürünlerde ihracatını artırıyor.

Türkiye'nin orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatı 2013'te 53,1 milyar dolar iken 2017'de 60,1 milyar dolar seviyesini gördü. Söz konusu ürünlerin ihracatı 2021'de 77,4 milyar dolar bandına çıkarken 2022'de 88,7 milyar dolar oldu.

İHRACAT 86 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 2023'te 97,3 milyar dolar, 2024'te 101,1 milyar dolar ve geçen yıl 111,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Söz konusu ihracat, ocak-eylül döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 86,4 milyar dolara çıktı.

Ocak-eylül döneminde yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı 7,4 milyar dolar, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı da 79 milyar dolar oldu.

En fazla ihracat, yüksek teknolojili ürünlerde 3 milyar dolarla 'bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünler', orta-yüksek teknolojili ürünlerde 29,2 milyar dolarla 'motorlu kara taşıtları' alanlarında yapıldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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