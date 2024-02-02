Kritik veri öncesi dolar ve euro güne hareketli başladı! Kur rekora koşuyor

Son dakika döviz fiyatları… ABD Tarım Dışı İstihdam ne zaman açıklanacak? ABD’de FED’in faiz politikası ve döviz fiyatları için oldukça kritik önem taşıyan veri bugün belli oluyor. Karar öncesinde iç piyasada döviz hareketlendi. 2 Şubat dolar fiyatı 30,45 seviyesinin üzerine çıkarken; euro da 33,00 seviyesinin üzerinde fiyatlanıyor. Ocak ayına dair ABD istihdam verilerinde 187 bin olan öngörüleri aşan rakamlar gelirse “daha şahin FED” beklentileri ve dövizde hareketlilik artabilir.

Türkiye Gazetesi Özel - Para piyasaları haftanın son işlem gününe hareketli bir başlangıç yapıyor. ABD Merkez Bankasının (FED) beklentilere paralel faiz kararı ve “mart ayında faiz indirimi için erken” mesajının ardından sakin seyreden döviz kurlarında, gece yarısı hareketlilik arttı. Küresel dolar endeksinde (DXY) bir miktar yaşanan gevşeme ve ABD tahvil faizlerinde gerileme eğilimi sürerken; dolar/TL ve euro/TL döviz kurlarında yukarı hareketlilik dikkat çekiyor.

2 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI

Dünkü işlemlerde 30,3345’ten kapanış gerçekleştiren dolarda, gece yarısı sığ piyasada bir miktar tansiyon yükseldi. Gece en yüksek 30,4970 görülürken; 2 Şubat sabah işlemlerinde dolar fiyatı 30,4500 seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.

2 Şubat’ta euro fiyatı da 33,00 seviyesini aştı. Gece işlemlerinde 33,4780 seviyesini test eden euro, güne 33,1500 seviyelerinden başlangıç yapıyor.

DOLAR İÇİN KRİTİK VERİLER

ABD’de ekonomik aktivitenin önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen Haftalık İşsizlik Maaşı başvuruları dün açıklandı. Buna göre 26 Ocak ile biten haftada 212 bin kişi beklenen “ilk kez işsizlik ödeneği talep eden” sayısı 224 bin olarak geldi. Bu veri istihdam piyasasında bir miktar soğumaya işaret etti. İşsizlik maaşı başvurularında beklenti üzeri artış, aynı zamanda “tüketici kanalından gelebilecek enflasyonist baskıların da bir miktar bertaraf edileceği” öngörülerini besliyor.

Dün açıklanan ABD Ocak Ayı ISM İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi ise beklenti üzerinde gelerek sürpriz yaptı. Ekonomide geleceğe dair önemli ipuçları veren ISM İmalat Endeksi, ocak ayında 47,2 beklenirken 49,1 olarak açıklandı. Her ne kadar bu veri eşik değer olarak kabul edilen 50 seviyesinin altında kalarak “daralma” bölgesinde bulunsa da; 50 eviyesine yaklaşma eğilimi, “ekonomide yumuşak iniş” senaryolarına destek oluyor ve sürecin “resesyona dönüşme riskini” azaltıyor.

TARIM DIŞI İSTİHDAM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bugün ise ABD’de oldukça kritik bir ekonomik veri açıklanacak. FED’in faiz politikasını belirlerken dikkate aldığı Tarım Dışı İstihdam rakamlarının ocak ayına dair veri seti, TSİ 16:30’da belli olacak. Buna göre;

- Tarım dışında istihdamın 187 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay bu veri 216 bin kişilik yükselişe işaret etmişti.

- İşsizlik oranın yüzde 3,7’den 3,8’e yükselmesi bekleniyor.

- Ortalama saatlik kazançlarda ise yüzde 0,3’lük artış öngörülüyor.

DOLAR BEKLENTİ VE HEDEF

Özellikle ABD’de saatlik kazançlarda beklenti ve veya beklenti altında kalacak artış oranları, “güvercin FED” öngörülerini de destekleyecek. Böylece dolar üzerindeki baskının bir miktar hafiflediği görülebilir. Genel anlamda ise beklentileri aşacak bir tarım dışı istihdam verisinin dolarda gerilimi bir miktar artırması beklenebilir. Analistler dolarda 30,50 seviyesinin direnç, 30,30 seviyesinin ise kısa vadeli destek olarak takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.