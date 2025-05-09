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Küçülmeye gidiyorlar! Ünlü şirket 10 bin kişiyi işten çıkaracak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Küçülmeye gidiyorlar! Ünlü şirket 10 bin kişiyi işten çıkaracak
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Teknoloji devi Panasonic, küçülmeye gidiyor. Japon şirket, bu kapsamda 10 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Osaka merkezli elektronik üreticisi Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin istihdam küçülmesine gideceği kaydedildi. Panasonic Holdings, Japonya'daki çalışanları da dahil olmak üzere 10 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

"ŞİRKET PERSONEL SAYISINI YENİDEN TASARLAYACAK"

Şirketin yurt içinde 5 bin, denizaşırı yerlerde de 5 bin olmak üzere toplamda 10 bin kişinin işine son vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Şirket, operasyonel verimliliği, satış ve dolaylı departmanlara odaklanarak kapsamlı gözden geçirecek ve personel sayısını yeniden tasarlayacak." ifadesi kullanıldı.

Küçülmeye gidiyorlar! Ünlü şirket 10 bin kişiyi işten çıkaracak - 1. Resim

İŞTEN ÇIKARMA SÜRECİ MART 2026'DA SONA ERECEK

Açıklamada, yeni karar kapsamında, karlılık artışı öngörülemeyen ve zarar eden faaliyetlerin sonlandırılacağı bildirildi. İşten çıkarma süreci çoğunlukla Mart 2026'da sona erecek 2025 mali yılında gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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