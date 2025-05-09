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Haberler > Ekonomi > 10 yılda 67 milyar dolar toplayacak! Trump'tan vergide "Şimşek" modeli: Akıllıca bir hareket

10 yılda 67 milyar dolar toplayacak! Trump'tan vergide "Şimşek" modeli: Akıllıca bir hareket

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarife kararlarıyla piyasaları alt üst eden ABD Başkanı Donald Trump, şimdi de vergide dikkat çeken bir adım atıyor. Trump vergide Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de benimsediği modele geçiyor. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick bu adımı "Akıllıca bir hareket" olarak değerlendirirken, kararın onaylanması durumunda ABD'de 10 yılda 67,3 milyar dolar ekstra vergi toplanacak. İşte detaylar...

Göreve geldiğinden bu yana her yaptığıyla gündem olan ABD Başkanı Donald Trump'tan ses getirecek hamle daha geliyor. Trump, şimdi de vergide tanıdık bir modeli hayata geçirmeye hazırlanıyor.

ZENGİNLERİN VERGİ ORANLARI ARTIRILACAK 

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de benimsediği "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" ilkesini ABD'de hayata geçirecek. Trump açıkladığı vergi indirimlerini desteklemek için en zenginlerin vergi oranları artırmayı planlıyor.

10 yılda 67 milyar dolar toplayacak! Trump'tan vergide

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Trump'ın vergi planının detayları da ortaya çıktı. Bloomberg'e konuşan kaynaklar ABD Başkanı'nın yıllık geliri en az 2,5 milyon dolar olan bireyler veya 5 milyon dolar kazanan çiftler için yüzde 39,6’lık yeni bir vergi dilimi oluşturulmasını istediğini belirtti. 

10 yılda 67 milyar dolar toplayacak! Trump'tan vergide

10 YILDA 67,3 MİLYAR DOLAR TOPLANACAK 

Tarafsız Vergi Vakfı tarafından yapılan hesaplamalara göre, Trump'ın talebi Kongre tarafından kabul edilir ve onaylanırsa 10 yıl içinde zenginlerden 67,3 milyar dolar ekstra vergi toplanacak. 

10 yılda 67 milyar dolar toplayacak! Trump'tan vergide

"AKILLICA BİR HAREKET" 

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Trump'ın hamlesini "akıllıca bir hareket" olarak değerlendirdi. Lutnick, varlıklı kesimden alınan vergilerin artırılmasını Trump'ın konaklama sektöründeki çalışanlar ve yaşlılar için vergi indirimi yapma teklifini finanse edeceğini söyledi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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