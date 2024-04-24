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Kurallara uymayan otomobil sürücüleri 6,440TL ceza kesilecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kurallara uymayan otomobil sürücüleri 6,440TL ceza kesilecek!

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sorumluluk sahibi otomobil sürücüleri trafik kurallarına dikkat ederken bazı sürücüler ise hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını riske atıyor. Ancak kuralları çiğnemenin bir cezası var.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de Ocak 2024 yılı itibariyle 15 milyon 333 bin 952 otomobil var. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere tam 6bin 440TL para cezası kesilecek. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'deki trafik kazalarını azaltmak için çeşitli yöntemler uyguluyor. Bu uygulamalara uymayan sürücülere ise yaptırımlar uygulanmaya devam ediliyor.

Kurallara uymayan otomobil sürücüleri 6,440TL ceza kesilecek! - 1. Resim

Mynet'in haberine göre, trafik düzeni ve güvenliği ihlal eden otomobil sahiplerine idari para cezaları veriliyor. Son dönemlerde otomobil sahipleri, emniyet şeridini ihlal ederek trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.

CEZA TAM 6 BİN 440 TL

Emniyet şeridini yetkisiz bir şekilde kullanan sürücülere 6 bin 440 TL idari para cezası kesiliyor. Bu durum mega kentlerde özellikle trafiğin en yoğun olduğu bölgelerde sıkça görülmeye başlandı. Emniyet şeridini gereksiz yere kullanmak hem acil durumda şeridi kullanacak olan acil durum araçlarını hem de trafiği olumsuz etkileyen bir durum.

ERKEN ÖDEYENLERE İNDİRİM

Trafik cezası yiyen otomobil sahipleri cezalarını bir ay içinde ödemesi durumunda yüzde 25'lik indirimden yararlanabiliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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