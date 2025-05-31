Kurban pazarlarında kıran kırana pazarlık! Vatandaş fiyatlara "Pahalı", satıcılar "Normal" diyor

Kurban Bayramı'na satılı günler kala hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Mersin'de küçükbaş kurbanlıkların fiyatı 15 ila 30 bin TL arasında değişirken, vatandaşlar fiyatları biraz pahalı buldu. Satıcılar ise fiyatların normal olduğunu savundu.

Yurt genelinde olduğu gibi Mersin'de de kurban satışı için merkez ve ilçelerde bir çok noktada pazarlar kuruldu. Merkez ilçesi Toroslar'ın Korkukent Mahallesi'nde kurulan küçükbaş hayvan pazarına ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen satıcılar kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Mersin'in yanı sıra Ağrı, Siirt, Van, Adıyaman ve Şanlıurfa gibi şehirlerden de yetiştiricilerin hayvanlarını satmak için getirdiği belirtildi. Küçükbaş kurbanlıkların 15 ile 30 bin TL arasında alıcı bulduğu, kilogram fiyatlarının ise 280 TL ile 330 TL arasında olduğu ifade edildi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelerek fiyat araştırması yapan vatandaşlar, beğendikleri hayvanları ise pazarlık yaparak almaya başladı. Zaman zaman alıcı ve satıcılar arasında kıran kıran geçen pazarlıklar yaşanırken renkli görüntülerde ortaya çıkıyor.

"GEÇEN SENEYE GÖRE PAHALI GELDİ"

Pazara kurbanlık almak için gelen Rıdvan Ergin, "Bize göre bu sene, geçen seneye göre pahalı geldi. Geçen sene iyiydi. Daha bakıyoruz, kurbanlık bulup pazarlık yapamadık. Eğer kendi bütçemize göre bir kurbanlık bulursak, pazarlık payıyla almayı düşünüyoruz. Bizim aradığımız fiyatlar 17 ile 21 bin TL civarlarında" dedi.

"SATIŞLARIMIZ 15 İLA 30 BİN ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Bir hafta önce Yozgat'tan geldiklerini ve satışa başladıklarını belirten hayvan sahibi İsmail Göç, "Küçükbaş hayvanlarda satışlarımız 15 ila 30 bin arasında değişiyor. Canlı kilogram olarak 280 ila 330 arasında satış yapıyoruz. Geçen yıla göre satışlarımız daha iyi, bayrama kadar malımızın kalmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bu sene küçükbaş hayvan fiyatlarının yüksek olmadığını aktaran Göç, "Yem fiyatları geçen sene kilogramı 380 - 400 liraydı, bu sene 700 - 750 lira bandında oldu. Ama hayvanlarımızın fiyatları aynı, değişen bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.