Küresel piyasalar karıştı! Altın ve BTC göçüyor

Altın ve dolarda son dakika! Ons altın akşam saatlerinde 2426 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra 2340 dolar sınırına kadar çekildi. Dolar, bütün para birimleri karşısında değer kazanıyor. Dolar endeksi (DXY) 106,00 seviyesini görerek 5 ayın zirvesine tırmandı. BTC de yüzde 5 değer kaybederek 66 bin dolara düştü. FED’in “faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına” dair endişeler küresel piyasalarda endişeleri artırıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - İç piyasalar bayram tatilindeyken, küresel piyasalarda haftanın son işlem gününde sert hareketler yaşanıyor. Ons altın fiyatlarında bugün 2426 dolarla tüm zamanların zirve seviyesi görüldü. Ardından 75 dolarlık bir satış dalgası yaşandı ve ons altın 2340 dolara kadar geriledi. Bu arada gram altın da serbest piyasada 2529 TL’yi gördükten sonra 2435 TL’ye kadar çekildi. Doların, bütün para birimlerine karşı gücünü gösteren dolar endeksi ise (DXY) 106,00 seviyesine çıkarak son beş ayın en yüksek seviyesini gördü.

BORSALAR VE KRİPTOLAR DA DÜŞÜŞTE!

Bu hafta açıklanan ABD mart ayı TÜFE verisinin yüzde 3,5 ile beklenti üzerinde gelmesinin ardından, FED’in, faizleri uzun süre yüksek tutacağı ve indirimlere de “beklentiler dahilinde” devam etmeyeceği endişeleri, ABD piyasalarında korkuları artırdı. Bugün banka hisseleri öncülüğünde ABD borsalarında yüzde 1’in üzerinde kayıplar dikkat çekerken; EUR/USD paritesi 1,0650’ye kadar geriledi. Kripto paralarda da kayıplar öne çıkıyor. BTC yüzde 5 civarında değer kaybıyla birlikte 66 bin dolara kadar geriledi.

FED’DEN UMUTLAR TÜKENİYOR MU?

ABD ekonomisine dair son verileri özellikle enflasyonda arzu edilen gerilemeye işaret etmeyince, “bu yıl hiç faiz indirimi yapılmaması gerektiğini” düşünmeye başlayan FED üyeleri öne çıkmaya başladı. Son olarak New York FED Başkanı John Williams, " yakın bir vadede faiz indirimine gerek olmadığını” söyledi. Son açıklanan enflasyon verisine dikkat çeken Williams, “Yüzde 2 hedefi için hâlâ gitmemiz gereken yol var. Bu yolda bazı darbelerle karşılaşıyoruz. Para politikası şu anda uygun yerde. İstihdam piyasası da gücünü koruyor” şeklinde konuştu.

ALTIN FİYATLARI İÇİN UYARILAR

Bu arada Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği Danışmanı Bob Parker da altın fiyatlarıyla ilgili kritik uyarıda bulunmuştu. Parker, “FED’in faiz oranlarını uzun süre yüksek tutma ihtimali gittikçe artıyor. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi yükseliyor. Bu ortam, altın fiyatlarını savunmasız bırakabilir” demişti.

Öte yandan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarına dikkat çeken, aralarında BOFA’nın da bulunduğu bazı yatırım çevreleri ise, ons altın fiyatlarında 12 aylık süreçte 3000-3500 dolar bandının görülebileceğini aktarıyor.