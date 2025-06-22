Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Japonya... Dünyanın her yerinden geliyorlar! Babaannesine ait tarla hayatını değiştirdi

Bursa'nın Keles ilçesinde Arif Doğru'nun babaannesine ait tarla üzerine kurduğu tesis hayatını değiştirdi. Doğru, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küba ve Japonya gibi çok sayıda ülkeden müşterisi olduğunu belirterek "Toplam 69 ülkeden misafir ağırladık" diye konuştu.

Arif Doğru, 20 yıl yaptığı bilgisayar mühendisliği mesleğini bırakarak doğup büyüdüğü yer olan Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'ne yatırım yapma kararı aldı. Gököz Göleti'nin kıyısında üniversite hayali olan projeyi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle hayata geçiren Doğru, turistlerin konaklayabileceği, yemek yiyebileceği, ve birçok etkinliği doğayla iç içe gerçekleştirebileceği bir tesis oluşturdu.

Doğru'nun kurduğu tesis, yerli ve yabancı turistin adeta gözdesi oldu. Üniversite yıllarındaki hayalini ve hazırladığı projeyi hayata geçirdiğini belirten Doğru, memleketine yatırım yaptığı için mutlu olduğunu ifade etti. Gököz'ün 1530 Osmanlı salnamesinde bile adı geçen tarihi bir köy olduğuna dikkati çeken Doğru, tesisin ise Maremşah Yaylası'nda bulunduğunu söyledi.

Tesisinde ahşap evlerde konaklama hizmeti, alakart restoran, kafeterya hizmeti, 13-14 aktiviteyle hizmet sunduklarını belirten Doğru, bölgeden edindikleri doğal ürünlerle özel bir kahvaltı hizmetlerinin de bulunduğunu bildirdi.

"BABAANNEMDEN KALDI"

"Tesisin bulunduğu alan babaannemden kalan bir tarlaydı" diyen Doğru şu ifadeleri kullandı:

"Hemen yanımızda akrabalarımızın bahçesi var. Sebzelerin bir kısmını ondan, kalanını ise civar köylülerden alıyoruz. Hobi bahçeleriyle gelen misafirlere deneyimler yaşatıyoruz. Sebzeler yetişiyor dalından koparabiliyorlar, dönemsel olarak ekim ve dikim zamanında bizimle isterlerse bahçede çalışıyorlar. Atlarla, ATV'lerle gezintiler oluyor. Çok heyecanlı ve güzel bir parkurumuz var. Osmanlı'nın otağ kurduğu bölgelerdir buralar. Olta balıkcılğı, deniz bisikleti gibi birçok aktivite var."

"ÜLKENİN HER YERİNDEN MİSAFİR AĞIRLADIK"

Yurt içinden ve dışından misafirlerinin olduğunu vurgulayan Doğru, "Yurt içinden İstanbul birinci sırada. Ülkenin hemen her yerinden bugüne kadar misafir ağırladık. Kış aylarında turizm cenneti olarak bilinen Antalya, Muğla ve İzmir'den misafir ağırlamak inanılmaz mutlu ediyor" dedi.

"69 ÜLKEDEN MİSAFİR AĞIRLADIK"

Babaannesinin tarlasına yurt dışından da turist konuk ettiklerini belirten Doğru, Kuveytlilerin birinci sırada geldiğini vurguladı. Doğru, "Yurt dışından Birleşim Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok ülke sayabiliriz. Küba ve Japonya'dan bile gelenler oldu. Dubai'den misafirler ağırladık. Bugüne kadar 69 ülkeden misafir ağırladık. Keles'in doğasında, ata topraklarında turist çeşitliliğini yakalamak çok sevindirici" diye konuştu.