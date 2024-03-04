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Kuyumda yeni trend altın kravat: Kadınlardan esinlendik

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuyumda yeni trend altın kravat: Kadınlardan esinlendik
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’teki kuyumcular kadınlardaki altın kemer modasını erkeklere uyarladı. Kuyumcu Murat Kocaardıç, Katarların kuyum atölyesinden esinlendikleri kravata ilişkin açıklamasında “Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’teki kuyumcular klasik mücevheratın ötesine geçerek altın kravat modeli üretti. Kentte, son zamanlarda trend ürün olarak üretilen altın kravatlar geleneksel el işçiliğinin ve modern tasarımın birleşimi olarak kuyumcularda yerini aldı. Kuyumcu esnafı, benzersiz tasarımı ve işçiliğiyle öne çıkan altın kravatın, piyasaya yeni sürülmeye başlamasına rağmen ilgi gördüğünü ifade etti. Düğünlerde ve özel günlerde moda haline gelmesi beklenen altın kravatın ağırlığı 120 ila 150 gram arasında değişirken fiyat olarak ise güncel piyasaya göre ortalama 350 bin TL’den satılıyor.

KADIN ŞALI KRAVAT OLDU

Katarda kuyum atölyesinden ilham alarak ürettikleri altın kravat modeliyle Gaziantep’te altın sektörüne yenilik kattıklarını belirten kuyumcu Murat Kocaardıç, “Gaziantep’te kadınlara yönelik altın kemerlerimiz mevcut. Biz de bir yenilik yapalım diyerek altın kravat ürettik. Artık erkeklerin de tercih edeceği bir ürün var. Biz bu kravat modeline Katar’da kuyum atölyesinden esinlenerek yaptık. Onlar şal tarzı bir şey yapmıştı biz de bunu kravata dönüştürmek istedik. Üzerinde ince tasarımlarıyla dorika toplarını kaize zinciriyle birleştirdik ve bir model çıkarmış olduk” dedi.

Kuyumda yeni trend altın kravat: Kadınlardan esinlendik - 1. Resim

ALTIN KRAVATIN FİYATI NE KADAR?

Ürettikleri kravat modelinin yüksek fiyatına rağmen rağbet görmeye başladığını da söyleyen Kocaardıç, “Altın kravat modelimiz, ağırlık olarak 120 ila 150 gram arasında üretiliyor. Fiyatı ise 270 bin TL ile 350 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Tabi isteğe göre özel olarak 400 ila 500 gram arasında yaptırmak isteyen de oluyor. Müşterinin isteğine göre üretebiliyoruz. Vatandaşlar ilk gördüğünde çok şaşırsalar da fazlasıyla talep görüyor. Toptan olarak üretimine başladık. Genellikle düğünlerde gelinler tercih ediyor ama istek üzerine erkeklere de veriyoruz. Altın denince ilk akla gelen şehirlerden biri Gaziantep olduğu için ilgi görmesi normaldir” diye konuştu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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