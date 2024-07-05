Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 5 Temmuz 2024 01:32 - Güncelleme: 5 Temmuz 2024 01:51 - Güncelleme:

Limon, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Üreticiden markete gelene kadar fiyatı yüzde 218 artan limonun başkenti Mersin’de, stokçulara karşı denetimler sıklaştı. Soğuk hava depolarına yapılan baskınlarda tonlarca limon bulundu. Hal Kayıt Sistemi’nde yer almayan iki depodan 380 ton ürün çıktı!