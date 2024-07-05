Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı

Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı
Limon, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üreticiden markete gelene kadar fiyatı yüzde 218 artan limonun başkenti Mersin’de, stokçulara karşı denetimler sıklaştı. Soğuk hava depolarına yapılan baskınlarda tonlarca limon bulundu. Hal Kayıt Sistemi’nde yer almayan iki depodan 380 ton ürün çıktı!

Üreticiden markete gelene kadar fiyatı yüzde 218 artan limonda aşırı zamlara karşı yetkililer denetimlerini sıkılaştırırken, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şehir merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında yapılan incelemelerde kayıt dışı tonlarca limon tespit edildi.

Erdemli’de iki depoda, Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü. Ürün sahibi üç kişi hakkında tutanak tutuldu. 

Limondaki fahiş fiyatı geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiştik.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gıdanın teminatı lisanslı depo! 46 ilde tane var - EkonomiGıdanın teminatı lisanslı depoAltı ayda teslim alınmayanlar elden çıkarılacak! ‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyor - Ekonomi‘Yediemin’deki araçların satışı kolaylaştırılıyorGram altında yükseliş rallisi başlıyor! İslam Memiş açık açık rakam verdi - EkonomiGram altında yükseliş rallisi başlıyor!Piyasada bayram havası... Borsa zirveye, tahvil faizleri dibe!.. - EkonomiBorsa zirveye, tahvil faizleri dibe!..Memurlardan TÜİK önünde eylem: SSK-Bağ-Kur emeklileri daha fazla zam aldı - Ekonomi"SSK-Bağ-kur emeklileri daha fazla zam aldı"Fitch'ten dikkat çeken Türkiye analizi! Faiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı - EkonomiFaiz, enflasyon ve dolar tahmini açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...