Limonun fiyatı böyle şişiyor... Kayıt dışı iki depodan 380 ton limon çıktı
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Üreticiden markete gelene kadar fiyatı yüzde 218 artan limonun başkenti Mersin’de, stokçulara karşı denetimler sıklaştı. Soğuk hava depolarına yapılan baskınlarda tonlarca limon bulundu. Hal Kayıt Sistemi’nde yer almayan iki depodan 380 ton ürün çıktı!
Üreticiden markete gelene kadar fiyatı yüzde 218 artan limonda aşırı zamlara karşı yetkililer denetimlerini sıkılaştırırken, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu şehir merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında yapılan incelemelerde kayıt dışı tonlarca limon tespit edildi.
Erdemli’de iki depoda, Hal Kayıt Sistemi’ne (HKS) kaydı yapılmadığı belirlenen 380 ton limon olduğu görüldü. Ürün sahibi üç kişi hakkında tutanak tutuldu.
Limondaki fahiş fiyatı geçtiğimiz günlerde gündeme getirmiştik.
Kaynak: Türkiye Gazetesi