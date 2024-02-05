Maaşa göre tek tek hesaplandı! İşte emeklilerin hesaplarına yatacak ek zam farkları

Milyonlarca emeklinin ek zam farkları yarın hesaplara yatırılmaya başlanıyor. SSK'dan emekli olanlar 6 Şubat'ta, Bağ-Kur'dan emekli olanlar ise 7 Şubat'ta ödemelerini alacak. Peki emeklilerin ek zam ödemesi ne kadar olacak? İşte maaşa göre alınacak tutarlar...

Hatırlanacağı üzere emeklilerin yüzde 42,6'lık zammı yüzde 49,25'e çıkarılarak memur zammına eşitlenmişti. Ancak kararın Resmi Gazete'de yayımlanması maaş tarihlerini geçtiği için emekliler maaşlarını yüzde 42,6'lık zamma göre almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ek zam farklarının 6-7 Şubat tarihlerinde hesaplarda olacağını söylemişti.

Bakan Işıkhan konu hakkında şunları söylemişti:

"Ocak 2024 itibarıyla %49,25 oranında yükseltme yaptığımız SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile hak sahiplerinin aylık fark tutarlarını ödemeye başlayacağız.

Ödemeler;

SSK kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 6 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşlarımız için 7 Şubat’ta gerçekleştirilecek.

Kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

EMEKLİLER NE KADAR EK ZAM FARKI ALACAK?

Milyonların zam farkı ödemeleri yarın başlıyor. Peki emekliler ne kadar zam farkı alacak. İşte maaşa göre alınacak tutarlar...

Maaşı 10 bin TL olanlara 1.168 TL zam farkı yatırılacak.

Maaşı 12 bin TL olanlara 1.402 TL zam farkı yatırılacak.

Maaşı 15 bin TL olanlara 1.752 TL zam farkı yatırılacak.

Maaşı 17 bin TL olanlara 1.985 TL zam farkı yatırılacak.

Maaşı 20 bin TL olanlara 2.336 TL zam farkı yatırılacak.

Maaşı 25 bin TL olanlara 2.920 TL zam farkı yatırılacak.