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Maaşın yarısı kira ve ulaşıma gidiyor! Tek yaşayanların giderleri daha fazla

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Maaşın yarısı kira ve ulaşıma gidiyor! Tek yaşayanların giderleri daha fazla
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK’e göre harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira alırken, ikinci sıra yüzde 21,6 ile ulaştırma giderlerinin oldu. Gıda ve içecek ise harcamaların yüzde 18,1’ini oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim maksadıyla yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor ve kültür ile sağlık harcamaları oldu.

Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2024 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırdı. Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 pay ayırdı. Gelir düzeyi arttıkça gıda ürünlerini çöpe atarak israf etme sıklığının arttığı gözlendi. Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde ise; en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32 ile ekmek, yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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