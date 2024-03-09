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Komisyon kuruldu! Maden kazaları için harekete geçildi

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Komisyon kuruldu! Maden kazaları için harekete geçildi

Ekonomi Haberleri  / -

Türkiye'de son dönem meydana gelen maden kazalarının ardından maden bölgesindeki meydana gelebilecek kazalara önlemlerin alınması için kurulan komisyonun çalışma ve teşkiline ilişkin düzenleme yayımlandı. İşte Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin detayları…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan, "Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre; maden bölgesindeki faaliyetleri yönetmek, kontrol etmek ve bölgede gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamakla görevlendirilen komisyon, başkan ve bir üyesi valilikten, bir üyesi ilgili belediyeden ve ruhsat sahibi şirket veya şirketleri temsilen iki üyeden olmak üzere toplam beş kişiden oluşacak.

Başkan ve üyeleri valilik tarafından görevlendirilecek komisyon, başkan ve en az iki üyenin katılımıyla toplanacak ve kararlar oy çokluğu ile alınacak. Oyların eşit olması durumunda başkanın oyu doğrultusunda karar verilecek. Çekimser oy kullanılamayacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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