Adana'da mandalina hasadı üreticiler için sıkıntılı geçiyor. Rusya ve Ukrayna'ya savaş nedeniyle ihraç edilemeyen mandalinanın tarla fiyatı dibi gördü. Sezona 8-10 liradan başlayan mandalina 3 liraya kadar geriledi. Ürünlerin ağaçta kalma tehlikesi olduğunu belirten üreticiler, "Ürün para etmediği için şu anda tüccara söz hakkımız yok. Malımızı ağaçtan temizlesin diye ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz." dedi.

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Adana'da mandalina hasadı devam ediyor. Okitsu, Mihowase, Early, Marisol ve Primasol cinsi erkenci mandalinalar için tarım işçileri sabahın erken saatlerinde bahçelere girerek binbir emekle ürünleri topluyor ve yurdun dört bir yanına gönderiyor. İlk hasat başladığında dalında kilogramı 8-10 liradan alıcı bulan mandalinalar, Rusya ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle gemi trafiği kapandığı için ihraç edilemeyince dalında 3 liraya kadar geriledi. Boyuna göre alıcı bulan mandalinalar en düşük 3, en yüksek ise 6-7 liradan satılıyor.

"REKOLTE GÜZEL, HASAT YAVAŞ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "29 Eylül'de mandalinanın kesimi, 6 Ekim'de ihracı başladı. Geçmiş yıllara göre hızlı bir kesim yok. Bu sene mandalina para etmediği için kesim çok yavaş. Rekoltemiz iyi ancak Karadeniz'deki gemi trafiği kapalı olduğu için ürettiğimiz ürünleri yurt dışına pazarlamada sıkıntı yaşıyoruz. Rusya ve Ukrayna'ya kara yoluyla tırlarla ürün gitmekte ama maliyeti çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Mandalinanın tarla fiyatı dip yaptı! Üretici sıkıntılı günler yaşıyor: Ürünlerimiz ağaçta kalacak

"DÖKME SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"

Mandalinaların cinsi ve boyuna göre 3 ile 7 lira arasında alıcı bulduğunu anlatan Doğan, "Ürünü istediğimiz fiyata veremiyoruz. Nakliye fiyatları belimizi büküyor. Gemi trafiği açılmadığı sürece tırlarla yani dökme suyla değirmen dönmez. Bu ürünleri dikerken yurt dışı pazarımız var diye diktik. Şu anda ürünler ağaçta kalma tehlikesi yaşıyor" diye konuştu.

Başkan Doğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'ndan bu yıl özellikle Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'nun (DFİF) verilmesini istedi.

Mandalinanın tarla fiyatı dip yaptı! Üretici sıkıntılı günler yaşıyor: Ürünlerimiz ağaçta kalacak

"NE FİYAT VERİRLERSE KABUL EDİYORUZ"

Mandalina üreticisi İbrahim Kaya ise verimin iyi olduğundan ancak fiyatların iç açıcı olmadığından bahsederek, "Ürün para etmediği için şu anda tüccara söz hakkımız yok. Malımızı ağaçtan temizlesin diye ne fiyat verirlerse kabul ediyoruz. Ürün ağaçta kaldığı zaman mahsul düşüyor. En azından malımız ağaçtan temizlensin diyoruz" ifadelerini kullandı.

Mandalinanın tarla fiyatı dip yaptı! Üretici sıkıntılı günler yaşıyor: Ürünlerimiz ağaçta kalacak

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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