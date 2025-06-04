Mayısta en yüksek reel getiri hangi yatırımda? %1,53 TÜFE’nin ardından belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2025 08:46 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 08:49 - Güncelleme:

Mayıs ayında enflasyonun %1,53 olarak açıklanmasının ardından yatırım araçlarının reel getirileri de belli oldu. Buna göre fonlar, reel getiride öne çıktı. Borçlanma Araçları Fonları %2,68 ve Para Piyasası Fonları %2,50 reel getiri ile zirvede yer aldı. TL Mevduat %1,93 ve gram altın %0,70 enflasyondan arındırılmış getiri sundu. Borsa (BİST 100) yatırımcısının ise reel kaybı %2,15 olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/ Ö. Faruk Bingöl- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, yatırım araçlarının aylık bazda reel getirileri de belli oldu. TÜİK verilerine göre mayısta TÜFE, aylık bazda %1,53 artış gösterdi. Yatırım araçlarının nominal getirisi geçen ay şöyle gerçekleşmişti: -Borçlanma Araçları Fonları: %4,25, -Para Piyasası Fonları: %4,07, -TL Mevduat: %3,49, -Gram altın: %2,24, -Dolar: %1,81, -Euro: %1,78, -Borsa (BİST 100): %-0,65. RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR? Mayıs ayında kurlarda sınırlı bir prim yaşandığı, altın fiyatlarında yılın ilk 4 ayında gerçekleşen yükselişin hız kestiği, sıkı para politikasının etkisiyle TL mevduat ve para piyasası fonlarındaki getirilerin yüksek seyrettiği, tahvil faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte borçlanma araçları fonlarındaki getirinin arttığı, borsanın ise baskı altında kalarak nominal olarak değer kaybettiği görülmüştü. İŞTE REEL GETİRİLER Aylık %1,53 enflasyondan arındırılmış olarak bakıldığında ise mayıs ayında reel getiriler şöyle oluştu: -Borçlanma Araçları Fonları: %2,68, -Para Piyasası Fonları: %2,50, -TL Mevduat: %1,93, -Gram altın: %0,70, -Dolar: %0,28, -Euro: %0,25, -Borsa (BİST 100): %-2,15.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ömer Faruk Bingöl