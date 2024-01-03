Memur-Sen'den memur ve emekli maaşına iyileştirme çağrısı

3 Ocak 2024 23:10 - Güncelleme Tarihi: 3 Ocak 2024 23:32

Asgari ücrete yapılan yüzde yüzde 49.11'lik zammın ardından milyonlarca memur, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli oldu. TÜİK, tarafından Aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı yüzde 49,25, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 37,57'lik zam yapılacak.

EMEKLİ VE MEMURLARA İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

Zam oranlarının netleşmesinin ardından Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan açıklama geldi. Yalçın, kamu görevlileri ve emeklilere iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade etti. Yalçın, X hesabından yaptığı paylaşımında "En düşük kamu görevlisi maaşı (bekar) 30,910 ₺ iken en düşük kamu görevlisi emeklisi maaşı ise 14.700 seviyelerinde olacaktır." ifadesini kullandı.

ETİKET DEĞİŞTİRME YARIŞINA GİRİLDİ

Yalçın, "Asgari ücretli zamlı maaşını şubat ayında, kamu görevlilerimiz ise 15 Ocak'ta alacakken, aralık ayında fiyatları baskılayarak enflasyonu düşük gösterme gayretinde olan piyasa yöneticilerinin 'Aralık ayında enflasyonu baskılayalım, ocak ayında zamları yansıtalım' anlayışının galip geldiği maalesef bir kez daha görülmüştür." ifadelerini kullandı.

"GELİR VERGİSİ SABİTLENMELİ"

Piyasa yöneticilerinin yılbaşı gecesinden itibaren 'giderler artmadan gelirleri artırma' rekabetinin sonucunda etiketleri değiştirme yarışına girdiğini belirten Yalçın, "Gelirler 6 ayda bir defa artarken, önümüzdeki 6 ay boyunca giderleri anlık olarak ürünlere yansıtacak sermayedarlar; arz-talep dengesi kadar hakkaniyet/vicdan terazisini de kontrol etmelidir." dedi.

Yalçın, kamu görevlilerinin gelir vergilerinin yüzde 15’e sabitlenmesi gerektiğini de dile getirdi.