Memur zammında yeni gelişme! Memur-Sen sabah aldığı karardan vazgeçti: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız

Kamuda yaklaşık 4 milyon memur ve 2 buçuk milyon memur emeklisini kapsayan 8’inci dönem toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memurlar ilk yıl için toplamda yüzde 88, ikinci yıl için ise toplamda yüzde 46 zam isterken, hükümetin teklifi bunun çok altında oldu.

Hükümetin son teklifinde 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında artış önerildi. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi. Bu gelişme üzerine zam oranlarında anlaşma sağlanamadı.

MEMUR-SEN KARAR DEĞİŞTİRDİ

Anlaşma sağlanamayınca Memur-Sen bu sabah yaptığı açıklamada kararı Hakem Heyeti'ne götüreceğini belirtmişti. Ancak Memur-Sen'in kararı akşam değişti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız. Tavsiyemiz hakeme bizim değil hükümet tarafının gitmesidir." dedi.

"HAKEM KURULU'NA GÜVENMİYORUZ"

Yalçın, "Hakem Kurulu'na güvenmiyoruz. Sonuç alabilmek için elimizden geleni yaptık. İnisiyatif hükümettedir, bizim için atılacak adım kalmadı. Daha üç günümüz var, mücadele devam edecek." ifadelerini kullandı.