Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları...

Memur zammının belli olmasının ardından birçok kalemde artış oldu. Yaşlılık aylığından evde bakım ücretine, engelli aylığından kıdem tazminatına zam geldi. Peki Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların merakla beklediği haziran enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay TÜFE yüzde 1,37 artarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Böylece memur zammı da netleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak. Memur maaşlarına gelen yüzde 15,57'lik zam birçok kaleme de yansıdı. Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı da arttı.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Yüzde 15,56'lik zamma göre kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 liradan 53 bin 915 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti 280 bin 875 liraya çıktı.

EVDE BAKIM VE YAŞLILIK AYLIKLARI

Evde bakım yardımı 10 bin 124 liradan 11 bin 699 liraya, 65 yaş aylığı ise (yaşlılık) 4 bin 664 liradan 5 bin 389 liraya yükseldi.

ENGELLİ MAAŞLARI

Engelli aylıklarındaki değişim ise şöyle: