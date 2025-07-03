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Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları...
Yaşlılık Aylığı, Engelli Maaşı, Kıdem Tazminatı Tavanı, Bedelli Askerlik Ücreti, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Memur zammının belli olmasının ardından birçok kalemde artış oldu. Yaşlılık aylığından evde bakım ücretine, engelli aylığından kıdem tazminatına zam geldi. Peki Temmuz 2025 itibarıyla bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu, milyonların merakla beklediği haziran enflasyonunu açıkladı. Geçtiğimiz ay TÜFE yüzde 1,37 artarken, 6 aylık enflasyon ise yüzde 16,67 oldu. Böylece memur zammı da netleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda yüzde 15,57 oranında zam alacak. Memur maaşlarına gelen yüzde 15,57'lik zam birçok kaleme de yansıdı. Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti, engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım yardımı, kıdem tazminatı tavanı da arttı. 

KIDEM TAZMİNATI TAVANI VE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 

Yüzde 15,56'lik zamma göre kıdem tazminatı tavanı 46 bin 655 liradan 53 bin 915 liraya çıktı. Bedelli askerlik ücreti 280 bin 875 liraya çıktı.

Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları... - 1. Resim

EVDE BAKIM VE YAŞLILIK AYLIKLARI 

Evde bakım yardımı 10 bin 124 liradan 11 bin 699 liraya, 65 yaş aylığı ise (yaşlılık) 4 bin 664 liradan 5 bin 389 liraya yükseldi. 

Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları... - 2. Resim

ENGELLİ MAAŞLARI 

Engelli aylıklarındaki değişim ise şöyle:

  • Yüzde 40-69 arası engelli vatandaşların maaşı: 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya, 
  • Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların maaşı: 5 bin 584 liradan, 6 bin 453 liraya,
  • 18 yaş altı engelli maaşı: 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya yükseldi. 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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