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Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 

Merkez Bankası 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Merkez Bankası 2024 sonu dolar ve enflasyon tahminini yükseltti 

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası'nın mart ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 44,19, dolar tahmini ise 40,53 TL oldu.

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. 

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 42,96'den 44,19'a yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,78 iken, bu anket döneminde yüzde 36,70 oldu. 

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi ise 40,02 TL'den 40,53 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,15 TL iken, bu anket döneminde 42,79 TL olarak belirlendi. 

FAİZ BEKLENTİSİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45 iken, bu anket döneminde yüzde 45,82 oldu.  TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi 45 olarak gerçekleşti. 

BÜYÜME BEKLENTİSİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemindeki gibi yüzde 3,3 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8 oldu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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