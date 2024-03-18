Merkez Bankası faiz kararı ne olur? Yerli ve yabancı ekonomistlerin tahminleri belli oldu

Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yerli ve yabancı ekonomistlerin beklentisi de belli oldu. Peki, piyasada faiz kararına ilişkin tahminler ne yönde? İşte son açıklamalar…

Enflasyonist ortamda merkez bankalarının alacakları kararlar piyasaların gündeminin odağında bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından 1 hafta vadeli repo faiz kararı açıklanacak. Merkez’in bu ayki toplantısına yönelik yerli ve yabancı ekonomistlerin beklentileri belli oldu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faiziniN yüzde 45'te sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 45 oldu. Goldman Sach Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin açıklamasında 250 baz puan faiz artışı, Deutsche Bank ise 500 baz puanlık artışı beklentisini duyurdu.

NAKİT AVANSA HÜCUM

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre; ocak ayı itibariyle kredi kartından nakit çekim adedi geçen yıla göre yüzde 14,7 artarak 23 milyon 661 bin 409 adete, tutarı ise yüzde 103,3 artışla 116 milyar 148.0 milyon liraya yükseldi. Kredi kartı işlemlerinin yüzde 13'e yakın bölümünü kredi kartından nakit çekim oluşturdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun haftalık verilerine göre ise 8 Mart itibariyle bireysel kredili mevduat hesapları kullanımı 1 yılda yüzde 59,4 artarak 187.7 milyar liraya, kurumsal kredili mevduat hesabı kullanımı ise yüzde 28 artarak 103.2 milyar liraya yükseldi.