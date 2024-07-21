Merkez Bankası faiz kararını bu hafta açıklıyor! Ekonomistler tek tahminde birleşti

Merkez Bankası, faiz kararını 23 Temmuz Salı günü saat 14.00'de açıklayacak. Son üç aydır faizi sabit bırakan Merkez'in alacağı karar, yakından takip ediliyor. Peki ekonomistlerin beklentisi ne? AA, Foreks, TCMB, Bloomberg anketine katılan ekonomistler tek bir tahminde birleşti. İşte detaylar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Milyonların merakla beklediği karar salı günü saat 14.00'te açıklanacak.

1 YILDA 4 BİN 150 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası Haziran 2023'ten günümüze 4 bin 150 baz puanlık faiz artışına gitti. Geçen yıl Haziran ayında faiz yüzde 8,5 seviyesinde bulunuyordu. Son faiz artış kararı ise mart ayında yapılmıştı. O tarihte faiz yüzde 45'ten yüzde 50'ye çıkarılmıştı.

3 AYDIR FAİZLER SABİT

Son 3 aydır faizi sabit bırakan Merkez'in salı günü nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Piyasada genel beklenti faizin sabit kalması yönünde olurken TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistlerin tahminleri şöyle:

AA ANKETİ

AA Finans'ın 23 Temmuz Salı günü gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin tamamı faizin yüzde 50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 16 ekonomistin tamamı faizin sabit bırakılmasını bekliyor. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 11 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 45,00 oldu.

TCMB ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Ankette beklenti faizin yüzde 50'de bırakılması yönünde oldu.

BLOOMBERG ANKETİ

Bloomberg HT'nin düzenlediği ankete katılan 26 kurumun beklentisi politika faizinin yüzde 50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu. 26 kurumun 2024 sonu faiz beklentisi en yüksek yüzde 52,5, en düşük yüzde 40 oldu.